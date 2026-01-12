Το «Σόι σου», σε ριπλέι, και η πρεμιέρα του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» είχαν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις το Σαββατοκύριακο

Στα αξιοπρόσεκτα του Σαββάτου ο διαμοιρασμός σημαντικής μερίδας τηλεθεατών στα επεισόδια των σειρών «Το σόι σου» και «Στο παρα 5» το βράδυ, το πλασάρισμα των κεντρικών δελτίων ειδήσεων Mega και Star με ίδια ακριβώς επίδοση, η διπλή εμφάνιση στο Top του «Σόι σου», χάρη στο απογευματινό επεισόδιο και η γραμμική αύξηση τηλεθεατών στον Alpha από νωρίς το απόγευμα, με το «Kitchen Lab» και μέχρι τις 19.50.

Την Κυριακή εννοείται ότι η πρεμιέρα του ριάλιτι με τον προκλητικό τίτλο «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» είχε την καλύτερη τηλεθέαση όχι μόνον της ημέρας αλλά και του διήμερου. Η πρεμιέρα του ριάλιτι σόου της προηγούμενης σεζόν (2024- 2025) που είχε πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 είχε ωθήσει το δείκτη της Nielsen στο 8,4% και την επόμενη ημέρα διαμορφώθηκε στο 6%.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας και πάλι η υψηλή για την τυπολογία του «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» που έφερε το κεντρικό δελτίο του σταθμού στη δεύτερη θέση του TOP 10 της ημέρας αλλά και η έντονη- και πάλι- εκπροσώπηση της τυπολογίας των ειδησεων. Με προσεκτική ματιά θα παρατηρήσετε πως στις 10 διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης της Κυριακής οι έξι κατελήφθησαν από δελτία ειδήσεων.

