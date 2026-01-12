search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:20
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

12.01.2026 12:32

SUVIVOR 2026: Μια απ’ τα ίδια με άλλο περιτύλιγμα

12.01.2026 12:32
survivor_athinaioi-eparchiotes_1512_1920-1080_new

Κλασσικά «κανιβαλικά». Το αμπαλάζ αλλάζει. Ο ξενέρωτος διαχωρισμός ομάδων με διάκριση χρώματος, σε «κόκκινους» και «μπλε», αλλάζει σε διχαστικό- ξέρει ο ΣΚΑΪ από αυτά άλλωστε- «Αθηναίοι»- «Επαρχιώτες» στην νεα παραλλαγή του τοξικού ριάλιτι σόου «Survivor» που άρχισε χθες (11/1). Κομψή διατύπωση για το «πρωτευουσιάνοι»-«βλάχοι» ή «εξελιγμένοι»- «οπισθοδρομικοί» (βάλτε ότι άλλο σκέπτεστε) για την με υπόρρητο ρατσισμό ξεπερασμένη- πλην επικίνδυνη- αντίληψη.

Το βλέπουμε- προσφάτως για παράδειγμα- και από την ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού με «φωνές» του οι οποίες, με επιμέλεια στον δημόσιο λόγο τους επιχείρησαν και επιχειρούν, να σπείρουν τον διχασμό στην κοινωνία για το αγροτικό ζήτημα, να προκαλέσουν μένος στους «Αθηναίους» για τους «Επαρχιώτες»- για τον ΣΚΑΪ σχεδόν όλα είναι ριάλιτι_ δηλαδή τους αγροτοκαλλιεργητές και κτηνοτρόφους/αλιείες ακόμα και με «ενέσεις» διχόνοιας στους ανθρώπους αυτούς με αναφορές σε «καλούς» αγρότες και τους… άλλους των επιδοτήσεων και ενός νοσηρού συστήματος του οποίου είναι «μέλη».

Για «μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους» διαλαλεί ο σταθμός από το τρέιλερ της πρεμιέρας του ριάλιτι εμφιλοχωρώντας και την ανθεκτικότητα ως στοιχείο διάκρισης υπονοώντας ότι μένει να μάθουμε από τις διαδικασίες του προγράμματος ποιοι είναι οι «λαπάδες» και ποιοι εκείνοι  που δεν χαμπαριάζουν στα δύσκολα.

Με το διχαστικό προκλητικό στοιχείο  ποντάρει ο σταθμός στα ταπεινότερα ένστικτα του φιλοθεάμονος κοινού για άγρα τηλεθέασης (και διαφήμισης) Κυριακή έως Τετάρτη με την ελπίδα να ξεκολλήσει από το τέλμα των μονοψήφιων ποσοστών τηλεθέασης, με εξαίρεση τις ημέρες που έχει το μουσικό σόου «The Voice».

Όλα φαίνονται καλά οργανωμένα. Στη βάση του το αρχετυπικό πρόγραμμα του είδους έχει τον ανθρώπινο παράγοντα. Νέοι στην πλειονότητα τους οι συμμετέχοντες. Έτοιμοι για όλα. Κυρίως για τα 250.000 ευρώ που είναι το χρηματικό έπαθλο αλλά και το βδομαδιάτικο. Διότι ως γνωστόν κάθε παίκτης- πειραματόζωο για κάθε εβδομάδα παραμονής στο «Survivor» κερδίζει σε χρήμα σε ποσό που έχει ορίσει η εταιρεία παραγωγής.

Για όποιον συμμετέχει στη νέα εκδοχή του προγράμματος λίγη σημασία έχει αυτό που διατυπανίζει ο σταθμός  ως στοιχείο αντιπαλότητας και ικανοτήτων. Ωστόσο όλοι είναι υποψιασμένοι (ή και «εκπαιδευμένοι»). Κάπως πρέπει να υποστηρίζεται ο τίτλος του προγράμματος από το περιεχόμενο του αλλιώς καταλύεται η μεταξύ τους σύμβαση.

Το περιεχόμενο γνωστό: κάπου, σε απομονωμένη παραθαλάσσια περιοχή της Δομινικανής Δημοκρατίας, αμμώδεις παραλίες έχουν «μεταμορφωθεί» σε στίβους «μάχης», στις οποίες θα «καταθέσουν» ιδρώτα, φυσικές αντοχές, ικανότητα στο σημάδι οι «μονομάχοι». Η τηλεοπτική «εξόντωση» του αντίπαλου ακόμα και στην ίδια ομάδα, η «επιβίωση» του διπλανού, του συμπαίκτη. Το τηλεοπτικό Κολοσσαίο του ΣΚΑΪ έτοιμο για το φιλοθεάμον κοινό.

Θα μαζέψει κόσμο το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», προφανώς. Τον κόσμο που συγκέντρωνε και με τις προηγούμενες εκδόσεις  του προγράμματος και- ίσως στην αρχή- κάποιος περίεργους λόγω ίντριγκας η οποία για να συντηρηθεί και στο περιεχόμενο (προ)απαιτεί «εκπαίδευση» και αδιάκοπη προσπάθεια ως τον Ιούλιο, με τον τελικό για την ανάδειξη του νικητή.

Ο ΣΚΑΪ ποντάρει στο momentum. Να προλάβει να φέρει τηλεθεατές στη συχνότητα του πριν αρχίζουν- έπειτα από την εορταστική ανάπαυλα- τα προγράμματα των άλλων σταθμών κυρίως δε οι ελληνικές σειρές μυθοπλασίας και οι νέες προτάσεις που θα εκκινήσουν περι τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Τότε θα φανεί «πόσο απίδια πιάνει ο σάκος» του τοξικού ριάλιτι, σε τηλεθέαση.

