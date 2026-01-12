search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026
12.01.2026

«Για περάστε» του ΕΣΡ στον ΣΚΑΪ 100,3 με αφορμή σχόλια του Άρη Πορτοσάλτε για το ΚΚΕ

12.01.2026 13:48
portosalte skai

«Φάκελο» άνοιξε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τον ραδιοφωνικό ΣΚΑΪ, καλώντας σήμερα (12/1) τους υπεύθυνους του σταθμού να παρέχουν καταρχάς προφορικώς εξηγήσεις εξαιτίας όσων είχε πει ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε από την εκπομπή «[email protected]» για το ΚΚΕ στις 26 Νοεμβρίου 2024 με αφορμή αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχε πραγματοποιήσει το κόμμα στη Μάνδρα Αττικής, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην επίμαχη εκπομπή ο δημοσιογράφος αναφερόμενος στο ΚΚΕ είχε πει ότι έχει «εκφορά λόγου η οποία θυμίζει εγκεφαλική ανεπάρκεια», και έκανε λόγο για «γενική αίσθηση αποβλάκωσης που χρειάζεται αποβλακωμένους για να μπορούν να ακολουθούν τη γραμμή», σύμφωνα με τότε δημοσίευμα του 902.gr. Το ΚΚΕ είχε καταθέσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα,  υπόμνημα-επιστολή στο ΕΣΡ.

Τώρα το Συμβούλιο ελέγχει τον ΣΚΑΪ 100,3 για ενδεχόμενη παραβίαση διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας που  αφορούν στις «δυσμενείς διακρίσεις λόγω πολιτικών πεποιθήσεων», την «ακριβή μετάδοση γεγονότων» και την «ευπρέπεια λόγου» από τη συγκεκριμένη εκπομπή.

Ο σταθμός, όπως προβλέπεται από την ελεγκτική διαδικασία της Αρχής, έχει χρονικό περιθώριο περίπου δύο εβδομάδων για να υποβάλει υπόμνημα (γραπτώς) με τις διευκρινήσεις του.

