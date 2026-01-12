Eurovision 2026: Το βράδυ θα μάθουμε σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η Ελλάδα

Στις 20.00 ώρα Ελλάδας (19.00 Κεντρικής Ευρώπης) αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Βιέννης- και θα μεταδοθεί από την αυστριακή ORF- η κλήρωση των ημιτελικών του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει και η παράδοση– παραλαβή του εμβλήματος της διοργανώτριας πόλης (εν προκειμένω από την Βασιλεία στη Βιέννη) με την παρουσία του επικεφαλής της κυβέρνησης του καντονιού της Βασιλείας-Στατ, Κονραντιν Κραμερ και του δημάρχου της Βιέννης, Μίχαελ Λούντβιχ, σύμφωνα με γιουροβιζιονικές ιστοσελίδες και διεθνή ΜΜΕ.

Η κλήρωση διακρίνεται σε δύο σκέλη. Στο πρώτο θα καθοριστεί σε ποιόν ημιτελικό θα μεταδοθεί και θα ψηφίσει κάθε μια από τις αποκαλούμενες «Big 5»- που φέτος είναι «Big 4», έπειτα από την αποχή της Ισποανίας λόγω Ισραήλ- και η διοργανώστρια χώρα. Αυτές οι χώρες είναι οι Γερμανία, Γαλλίαμ Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και η διοργανώτρια Αυστρία, οι οποίες πάνε απευθείας στον Τελικό.

Στο δεύτερο σκέλος της κλήρωσης οι άλλες 30 χώρες που παίρνουν μέρος θα μοιραστούν στον 1ο και τον 2ο ημιτελικό αλλά και στο πρώτο και δεύτερο μισό του κάθε ημιτελικού. Σε «δεύτερο χρόνο» θα οριστεί η σειρά εμφάνισης ακριβώς από τους παραγωγούς του προγράμματος.

Για να εξαλειφθεί η πιθανότητα της λεγόμενης «ψήφου γειτόνων» και να διατηρηθεί η ανταγωνιστική ισορροπία, οι 30 χώρες έχουν χωριστεί σε πέντε γκρουπ με βάση τα ιστορικά πρότυπα ψηφοφορίας. Αυτά τα γκρουπ υπολογίστηκαν από την Digame , τον επίσημο συνεργάτη τηλεψηφοφορίας της Eurovision.

Κάθε ημιτελικός θα περιλαμβάνει χώρες που θα προέρχονται από διαφορετικά γκρουπ, αυξάνοντας την απρόβλεπτη κατάσταση και την αγωνία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόκρισης, σύμφωνα με το εξειδικευμένο eurovisionfun.

Σε μια «κάλπη» θα μπουν τα ονόματα των Αλβανίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Μαυροβούνιου, Σερβίας, Ελβετίας.

Σε άλλη θα είναι εκείνα των Αυστραλίας, Δανίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Νορβηγίας, Σουηδίας.

Στην τρίτη κληρωτίδα θα είναι οι Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ισραήλ, Πολωνία και Ουκρανία.

Στην τέταρτη κληρωτίδα θα βρεθούν οι Βέλγιο, Τσεχία, Λουξενμβούργο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία και στην πέμπτη οι Κύπρος, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουνανία, Μάλτα, Σαν Μαρίνο.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ιντερνετικά από τον επίσημο κανάλι Eurovision Song Contest στο YouTube «ζωντανά».

