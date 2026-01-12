Στο Naftemporiki TV η Ιρένα Αργύρη – Δύο μήνες ύστερα την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά

Κάτι παραπάνω από δύο μήνες από την απρόσμενη – τότε- συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά που παραχώρησε στην δημοσιογράφο – ελεύθερη επαγγελματία, Ιρένα Αργύρη, η οποία είχε μεταδοθεί (9/11/2025) από τον ΑΝΤ1, και κάνε πολλούς να googlάρουν το ονοματεπώνυμο της για να μάθουν ποια είναι, ο περιφερειακής εμβέλειας τηλεοπτικός σταθμός Naftemporiki TV ανακοίνωσε ότι από σήμερα εντάσσεται στο δημοσιογραφικό δυναμικό του.

Η Αργύρη θα παρουσιάζει από το ερχόμενο Σάββατο (17/1) και κάθε Σαββατοκύριακο στις 13.00 την εκπομπή «Review» με την οποία ο σταθμός θέλει, λέει, να δώσει «δεύτερη ανάγνωση και σε βάθος ανάλυση των σπουδαιότερων θεμάτων, εστιάζοντας κυρίως σε ζητήματα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και πολιτικής. Μέσα από συζητήσεις με γνωστούς και καταξιωμένους αναλυτές και επιστήμονες, η εκπομπή ανοίγει καινούργιους ορίζοντες στην κατανόηση των διεθνών και εγχώριων εξελίξεων, φωτίζοντας τις πολλαπλές πτυχές και τις πραγματικές προεκτάσεις των γεγονότων.

Το Review με την Ιρένα Αργύρη προσφέρει μία ενδελεχή ματιά στις μείζονος σημασίας υποθέσεις που απασχόλησαν εντός της εβδομάδας, συνθέτοντας το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται το σήμερα και το αύριο στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σε μία εποχή ραγδαίων αλλαγών και ανατροπών, η εκπομπή φιλοδοξεί να επεκτείνει την οπτική του τηλεθεατή και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ενημερωμένο πολίτη που αναζητά τεκμηριωμένη ανάλυση, κριτική σκέψη και ουσιαστικό διάλογο».

Προηγουμένως- μέχρι πρόσφατα- η Αργύρη παρουσίαζε την εκπομπή «View Point» στο IRIS TV (https://www.youtube.com/@IRISTVGR), μια ανεξάρτητη διαδικτυακή πλατφόρμα, στο YOUTUBE με πάνω από 3,5 εκατ. θεάσεις και 28.100 εγγεγραμμένους χρήστες.

Η μητρική IRIS Studios ΙΚΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, ιδρύθηκε στις 20 Μαΐου 2020 και δραστηριοποιείται στον χώρο τηλεοπτικών παραγωγών, live streaming, φωτογραφήσεων και διαφήμισης, με βασικούς εταίρους/μέλη τον Γιώργο Αργύρη (1%) και την Ιρένα Αργύρη (99%).

Στο πρόσφατο παρελθόν η Αργύρη είχε εκπομπή με τον ίδιο τίτλο («Review») στην ιστοσελίδα Zougla.gr.

