ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:46
ΘΕΑΤΡΟ

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

12.01.2026 10:26

Ένας «Τέλειος Φόνος»

12.01.2026 10:26
parastasi-new

Γνωρίζω πολλά χρόνια τον Θάνο Καληώρα, απολαμβάνω τις ερμηνείες του στο θέατρο και χαίρομαι όταν τον βλέπω στο Καραϊσκάκη να παρακολουθεί αγώνες του αγαπημένου μας Ολυμπιακού.

Τώρα πρωταγωνιστεί στο αριστοτεχνικό αστυνομικό θρίλερ του Φρέντερικ Νοτ, «Ο Τέλειος Φόνος», που έγινε γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ « Dial M for Murder».

Ένα έργο που ανεβαίνει φέτος στο Θέατρο Ελιάρτ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη και παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Η υπόθεση. Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν – ένα παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν. Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα.

INFO

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης- Σκηνικό – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης- Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης- Μουσική επιμέλεια: Joniman ( JM )

Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη- Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος

Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης.

