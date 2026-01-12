search
ΕΛΛΑΔΑ

12.01.2026 20:23

Ένταση στη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο: Η Interstar λέει ότι η εμπορική αμαξοστοιχία φορτώθηκε στο «Τρίγωνο» που δεν έχει κάμερες

12.01.2026 20:23
tempi

Έγγραφο σύμφωνα με το οποίο η εμπορική αμαξοστοιχία φορτώθηκε στο «Τρίγωνο» κατέθεσε ο δικηγόρος της Interstar, Βασίλης Καπερνάρος, προκαλώντας την έκρηξη των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η συγκεκριμένη θέση είναι γνωστό ότι δεν καλύπτεται από κάμερες. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η εταιρεία όχι μόνο προφασίζεται άγνοια, αλλά παραπέμπει και στον ΟΣΕ για ύπαρξη καταγραφικού, αν και η βιντεοεπιτηρηση είναι δική της αρμοδιότητα.

Το έγγραφο του Βελόπουλου

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε απόρρητο έγγραφο στο δικαστήριο, σύμφωνα με το οποίο η αστυνομία εντόπισε ότι έγιναν χειροκίνητες διαγραφές στο σύστημα της Interstar και μάλιστα από την ημέρα του δυστυχήματος στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Οι τόνοι ανέβηκαν, όταν ο συνήγορος του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ χαρακτήρισε «γελοιοτητες» τις κατηγορίες και όσους τις δέχονται. Ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, εξερράγη, ζητώντας από τον κ. Ιωαννίδη να ανακαλέσει. «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Θα με κοιτάς με σκυμμένο το κεφάλι».

Η δίκη θα συνεχιστεί με την κατάθεση του Κυριάκου Βελόπουλου στις 23 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσει η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου.

Τέμπη: Μόνο για την υπεξαγωγή εγγράφων παράσταση πολιτικής αγωγής από συγγενείς θυμάτων στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο

Η Καρυστιανού λέει ανοιχτά ότι θα ιδρύσει κόμμα: «Θα συμμετάσχουμε στις επόμενες εκλογές»

Μαρία Καρυστιανού για νέο φορέα: «Το σύστημα με εξώθησε» – «Με προβληματίζει η αντίδραση ορισμένων συγγενών»

1 / 3