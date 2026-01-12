Η Γαλλία ακριβαίνει τα εισιτήρια για τα μουσεία για τους τουρίστες… εκτός ΕΕ

Ακριβά θα πληρώνουν τουρίστες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπουν σε μουσεία στη Γαλλία.

Με απόφαση της κυβέρνησης, τα εισιτήρια για κατοίκους εκτός ΕΕ, όπως Αμερικανοί, Βρετανοί, Κινέζοι ή Μεξικανοί, θα αυξηθούν ως και 45% της τιμής που πληρώνει ένας πολίτης της ΕΕ για να τα επισκεφτεί. Στις εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Από μεθαύριο, Τετάρτη, να πληρώνουν 32 ευρώ για να επισκεφθούν το Λούβρο, το μουσείο που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, δηλαδή 45% πάνω από τη σημερινή τιμή του εισιτηρίου.

Από σήμερα, η είσοδος στο κάστρο του Σαμπόρ στοιχίζει 31 ευρώ για τους τουρίστες εκτός ΕΕ, δηλαδή 10 ευρώ περισσότερα απ’ ό,τι στους κατοίκους της Ευρώπης, και η τιμή του εισιτηρίου για τα ανάκτορα των Βερσαλλιών θα είναι από την Τετάρτη αυξημένη γι’ αυτούς κατά τρία ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, αυτές οι διαφορετικές τιμές θα ισχύουν επίσης από φέτος σε άλλους τρεις πολιτιστικούς χώρους (Κονσιερζερί, Σεντ-Σαπέλ, επίσκεψη στην Οπερά Γκαρνιέ) στη Γαλλία, πρώτο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό.

«Επιθυμώ οι επισκέπτες εκτός ΕΕ να πληρώνουν περισσότερο το εισιτήριο εισόδου και αυτό το επιπλέον ποσό να διατεθεί για τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης της εθνικής κληρονομιάς. Οι Γάλλοι δεν πρέπει να πληρώνουν για όλα ολομόναχοι», είχε εξηγήσει στα τέλη του 2024 η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί για να δικαιολογήσει αυτό που χαρακτήριζε «αληθινή ρήξη στην τιμολογιακή πολιτική».

Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που οι τιμές εισόδου θα έχουν να κάνουν με την προέλευση του τουρίστα. Μεταξύ των σπάνιων εξαιρέσεων, είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο (Met) της Νέας Υόρκης που επιτρέπει στους κατοίκους της Πολιτείας να ορίζουν οι ίδιοι την τιμή του εισιτηρίου τους, ή η πρόσβαση στο Παλάτι των Δόγηδων της Βενετίας που είναι δωρεάν για τους κατοίκους της πόλης.

Σε Ακρόπολη και Κολοσσαίο, οι Ευρωπαίοι κάτω των 25 ετών δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.

Το μέτρο που θέσπισε η Γαλλία, κυριαρχεί και στο Περού όπου οι τουρίστες εκτός χώρας πληρώνουν περισσότερα για να επισκεφτούν το Μάτσου Πίτσου.

Με τη νέα πολιτική της για τις τιμές των εισιτηρίων, η Γαλλία ελπίζει να εισπράττει «20 ως 30 εκατομμύρια ευρώ» επιπλέον το χρόνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Πολιτισμού, κεφάλαια που θα διατεθούν κυρίως για το κολοσσιαίο εργοτάξιο της ανακαίνισης του Λούβρου, την οποία θέλει ο γάλλος πρόεδρος και η οποία υπολογίζεται να κοστίσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Αντιδράσεις για τις αυξήσεις

Η διαφοροποίηση αυτή προκαλεί ωστόσο αντιδράσεις.

Έτσι, τα συνδικάτα του Λούβρου, τα οποία άρχισαν στα μέσα Δεκεμβρίου μία από τις πιο μακροχρόνιες απεργίες στην ιστορία του μουσείου, έχουν περιλάβει στις διεκδικήσεις τους την «άρνηση της διπλής τιμολόγησης, η οποία ποδοπατά τη δημοκρατική ιστορία μας και τον οικουμενικό εκ της ιδρρύσεώς του χαρακτήρα του μουσείου του Λούβρου», σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης της απεργιακής κινητοποίησής τους, που έδωσαν στη δημοσιότητα στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η πολιτική αυτή είναι «σοκαριστική φιλοσοφικά, κοινωνικά, ανθρώπινα», είχε ήδη δηλώσει στα τέλη Νοεμβρίου το συνδικάτο CFDT στη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Λούβρου που είχε εγκρίνει τις νέες τιμές των εισιτηρίων, αφυπνίζοντας μια επανερχόμενη συζήτηση σχετικά με τα μουσεία.

Καθώς καλούνται να εξασφαλίσουν πρόσβαση στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό επισκεπτών, δημιουργώντας ταυτόχρονα έσοδα αρκετά για τη συντήρησή τους, «τα μουσεία βρίσκονται υπό πίεση», είχε αναγνωρίσει λίγο μετά την απόφαση του Λούβρου μία από τις επιτροπές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (Icom), ενός οργανισμού ο οποίος αντιπροσωπεύεται σε 139 χώρες.

Αυτές οι δύο επιταγές -προσβασιμότητα και βιωσιμότητα- «δεν συγκατοικούν πάντα εύκολα», είχε παραδεχθεί ο οργανισμός σε ανάρτησή του στο Instagram.

