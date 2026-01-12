Η ΕΕ προκαλεί συμφόρηση και εκνευρισμό στα αεροδρόμια – Ο κανόνας που έφερε αντιδράσεις 

Έντονος εκνευρισμός επικρατεί σε όλα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης εξαιτίας ενός νέου κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρει το Politico.

Η ΕΕ από τον Οκτώβριο έχει περάσει έναν κανονισμό ο οποίος επιβάλλει μεγαλύτερο ποσοστό επιβατών να περνούν από ηλεκτρονικούς ελέγχους ταυτότητας στα σύνορα, κάτι που προκαλεί «σημαντική ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες», όπως τόνισε ο επικεφαλής του λόμπι των ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέμεινε ότι το σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων, το οποίο τέθηκε σε περιορισμένη εφαρμογή τον Οκτώβριο και από την Παρασκευή εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό ταξιδιωτών, «λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα».

Το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES) δημιουργήθηκε με σκοπό την αντικατάσταση των σφραγίδων στα διαβατήρια και στην καταπολέμηση της παράνομης παραμονής στην ΕΕ.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, πρέπει να καταχωρίζουν δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνα προσώπου την πρώτη φορά που περνούν τα σύνορα, πριν φτάσουν σε συνοριακό υπάλληλο. Αυτά τα επιπλέον βήματα, όμως, προκαλούν καθυστερήσεις.

Τον Οκτώβριο, το 10% των επιβατών έπρεπε να χρησιμοποιεί το νέο σύστημα, ενώ από την Παρασκευή, τουλάχιστον το 35% των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν για σύντομη διαμονή πρέπει να το χρησιμοποιεί. Έως τις 10 Απριλίου, το σύστημα θα έχει τεθεί πλήρως σε εφαρμογή.

Καθυστερήσεις ως και 70%

Η εισαγωγή του πέρυσι προκάλεσε προβλήματα σε πολλά αεροδρόμια και ο κλάδος ανησυχεί ότι η αύξηση του ποσοστού από την Παρασκευή θα οδηγήσει σε επανάληψη των ίδιων φαινομένων.

Το EES «έχει οδηγήσει σε αύξηση των χρόνων επεξεργασίας στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια έως και 70%, με χρόνους αναμονής που φτάνουν τις τρεις ώρες σε περιόδους αιχμής», δήλωσε ο Ολιβιέ Ζανκοβέκ, γενικός διευθυντής της ACI Europe, προσθέτοντας ότι η νέα υποχρέωση της Παρασκευής «είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ακόμη χειρότερες συνθήκες».

Η εκπρόσωπος του Αεροδρομίου Βρυξελλών, Ισανέ Τσιούα Λεκλί δήλωσε: «Οι μέγιστοι χρόνοι αναμονής κατά την άφιξη (στο Βέλγιο) μπορούν να φτάσουν έως και τις τρεις ώρες, ενώ παρατηρήσαμε αύξηση των χρόνων αναμονής και στις αναχωρήσεις».

Αρνείται τις καθυστερήσεις η ΕΕ

Η Επιτροπή, ωστόσο, απέρριψε την κατηγορία ότι το EES προκαλεί χάος στα αεροδρόμια της ΕΕ.

«Από την έναρξή του, το σύστημα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα, ακόμη και κατά την περίοδο αιχμής των διακοπών, και οι αρχικές προκλήσεις που είναι τυπικές για νέα συστήματα αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά. Επιπλέον, με αυτό γνωρίζουμε ποιος εισέρχεται στην ΕΕ, πότε και πού», δήλωσε ο Μάρκους Λάμερτ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εσωτερικών υποθέσεων.

Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την άποψη του λόμπι των αεροδρομίων, το οποίο επισήμανε πρόσφατα προβλήματα και στην Πορτογαλία.

«Υπάρχουν αυξανόμενα λειτουργικά ζητήματα με την εφαρμογή του EES – χαρακτηριστικό παράδειγμα η αναστολή του συστήματος από την πορτογαλική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των εορτών», δήλωσε ο Ζανκοβέκ.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η πορτογαλική κυβέρνηση ανέστειλε το EES στο αεροδρόμιο Λισαβόνας Humberto Delgado για τρεις μήνες και ανέπτυξε στρατιωτικό προσωπικό για την ενίσχυση των δυνατοτήτων συνοριακού ελέγχου.

Η ADR, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Ρώμης Fiumicino, αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα.

«Οι λειτουργικές συνθήκες αποδεικνύονται ιδιαίτερα πολύπλοκες, με σημαντικό αντίκτυπο στους χρόνους διεκπεραίωσης των επιβατών στους συνοριακούς ελέγχους», ανέφερε η ADR σε γραπτή απάντηση.

Η ένωση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Ισπανίας ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να ενισχύσει τη στελέχωση, προειδοποιώντας για «επαναλαμβανόμενα σημεία συμφόρησης στους συνοριακούς ελέγχους».

«Είναι παράλογο, μετά από ένα ταξίδι πολλών ωρών, οι τουρίστες να αντιμετωπίζουν αναμονές μίας ώρας ή και περισσότερο για να εισέλθουν στη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος του λόμπι, Jorge Marichal.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι το EES χρησιμοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα «χωρίς ουρές ή σημαντικά περιστατικά μέχρι σήμερα».

Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν όλα τα αεροδρόμια δυσκολίες στην εφαρμογή του νέου συστήματος.

Ο όμιλος ADP, που διαχειρίζεται τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια του Παρισιού, δήλωσε ότι «δεν έχει παρατηρήσει κανένα χάος ή αύξηση των χρόνων αναμονής σε αυτό το στάδιο».

