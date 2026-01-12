search
ΚΟΣΜΟΣ

12.01.2026 11:00

Λονδίνο: Επιστρέφει η Μέγκαν Μαρκλ μετά από 4 χρόνια;

megan markle 55- new

Η Δούκισσα του Σάσεξ ενδέχεται να επιστρέψει στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια αυτό το καλοκαίρι, προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση για τους αγώνες Invictus. 

Η Μέγκαν Μαρκλ, η οποία επισκέφθηκε τελευταία φορά το Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2022 για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β‘, φέρεται να ελπίζει να συνοδεύσει τον σύζυγό της, Πρίγκιπα Χάρι, στην εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουλίου.

Ωστόσο, το ταξίδι της στη Βρετανία δεν είναι δεδομένο, καθώς εξαρτάται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για την παροχή ασφάλειας.

Ο Πρίγκιπας Χάρι επιδιώκει την αναβάθμιση της ασφάλειάς του, θεωρώντας την απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν η σύζυγος και τα παιδιά του να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχος του είναι να παραστεί η Δούκισσα στην εκδήλωση, η οποία θα σηματοδοτήσει την αντίστροφη μέτρηση για τα Invictus Games που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ το 2027.

Πηγή δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun» ότι «η ασφάλεια θα είναι πάντα ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτό».

Όπως γίνεται κατανοητό, η Δούκισσα θα παρευρεθεί μόνο εάν ο Πρίγκιπας Χάρι μείνει ικανοποιημένος με την αστυνομική προστασία που θα της παρασχεθεί.

Αυτή τη στιγμή, ο Δούκας αναμένει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει.

Τον Δεκέμβριο, μετά από επιστολή του προς την Υπουργό Εσωτερικών, ενημερώθηκε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία της Βασιλικής Οικογένειας και Δημοσίων Προσώπων έδωσε εντολή στο συμβούλιο διαχείρισης κινδύνου να επανεξετάσει τις ανάγκες ασφαλείας του για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έξι χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ο Δούκας θα λάβει αυξημένη προστασία.

Με το ισχύον καθεστώς, υποχρεούται να ειδοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών 28 ημέρες πριν από τα σχέδιά του να ταξιδέψει στη Βρετανία, με την αστυνομική προστασία να παρέχεται μόνο για ορισμένες από τις δημόσιες δραστηριότητές του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη απόφαση.

Τον Μάιο του 2025, ο Χάρι είχε δηλώσει στο BBC ότι ήταν «αδύνατο» για την οικογένειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας πως δεν μπορούσε να φανταστεί ένα σενάριο όπου θα έφερνε τη σύζυγο και τα παιδιά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη τη στιγμή.

«Πιστεύω ότι είναι πραγματικά πολύ λυπηρό το ότι δεν θα μπορέσω να δείξω στα παιδιά μου την πατρίδα μου», είχε προσθέσει χαρακτηριστικά.

Ο Πρίγκιπας Χάρι φέρεται να σχεδιάζει πολλαπλά ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, σχετιζόμενα με τις φιλανθρωπικές του δράσεις, καθώς και για υποχρεώσεις που αφορούν τους αγώνες Invictus.

Μάλιστα, η βασιλική οικογένεια αναμένεται να προσκληθεί στους αγώνες του 2027, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Πρίγκιπας επιθυμεί τη συμμετοχή του Βασιλιά Καρόλου στην τελετή έναρξης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτό είναι το αρχαιότερο ποτάμι του κόσμου – Έχει ηλικία μεταξύ 300 και 400 εκατ. ετών

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η «κοινωνική απάθεια» στην Ευρώπη του 21ου αιώνα!

BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

ADVERTORIAL

Φένια Παπαδόδημα και Human Touch έρχονται στο Half Note Jazz Club

LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

1 / 3