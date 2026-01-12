search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Βασίλης Τσολακίδης ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

12.01.2026 12:01

Οικουμενικός ανταγωνισμός και δημοκρατία

12.01.2026 12:01
tsolakidis vasileios – new
  • Πώς ο γεωπολιτικός πόλεμος ισχύος μετασχηματίζει τις κοινωνίες και αδειάζει τη δημοκρατία από το περιεχόμενό της

Ο κόσμος βρίσκεται πλέον σε μια περίοδο οξυμένου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, όπου οι εξελίξεις των τελευταίων ετών —ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο τεχνολογικός και εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ–Κίνας, η ενεργειακή ανασφάλεια και η στρατιωτικοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας— δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά συμπτώματα μιας βαθύτερης ιστορικής μετάβασης.

Για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η παγκόσμια τάξη δεν οργανώνεται γύρω από την επέκταση της δημοκρατίας, αλλά γύρω από την επιβίωση και την ισχύ ανταγωνιστικών γεωπολιτικών σχηματισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός παύει να αφορά αποκλειστικά κράτη. Αφορά σύνθετες οντότητες ισχύος που συνδυάζουν οικονομία, τεχνολογία, στρατιωτική δύναμη και έλεγχο της πληροφορίας. Η σύγκρουση διεξάγεται ταυτόχρονα στα σύνορα, στις αγορές, στις αλυσίδες παραγωγής, στα δεδομένα και, όλο και περισσότερο, στο εσωτερικό των ίδιων των κοινωνιών.

Η ατλαντική συμμαχία, με πυρήνα τις ΗΠΑ, μετασχηματίζεται σταδιακά από συμμαχία δημοκρατικών κρατών σε αυτοκρατορική οντότητα ασφάλειας. Ο μετασχηματισμός αυτός δεν παρουσιάζεται ως αυταρχική εκτροπή, αλλά προβάλλεται ως απάντηση σε έναν υπαρκτό και σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όμως, όπως σε κάθε ιστορική αυτοκρατορική μετάβαση, η ενίσχυση της εξωτερικής ισχύος συνοδεύεται αναπόφευκτα από εσωτερικές κοινωνικές και πολιτικές μεταλλάξεις.

Η πιο κρίσιμη από αυτές αφορά την ίδια τη δομή της εξουσίας. Η εθνική αστική τάξη, πάνω στην οποία οικοδομήθηκαν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες του 20ού αιώνα, υποχωρεί. Στη θέση της αναδύεται μια υπερεθνική οικονομική και τεχνολογική ολιγαρχία, η οποία μετασχηματίζεται σταδιακά σε σύγχρονη αριστοκρατία. Όχι (ακόμη) με τίτλους ή επίσημα αξιώματα, αλλά με μόνιμη πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων, ανεξαρτησία από εκλογικούς κύκλους και θεσμική θωράκιση έναντι κοινωνικού ελέγχου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ενδεικτικό και αποκαλυπτικό παράδειγμα αυτής της μετάλλαξης. Χωρίς να καταργεί τους δημοκρατικούς θεσμούς των κρατών-μελών, εξελίσσεται λειτουργικά σε μηχανισμό πειθαρχίας και ευθυγράμμισης στο όνομα της ασφάλειας, της σταθερότητας και της γεωπολιτικής αναγκαιότητας. Κρίσιμες αποφάσεις για την οικονομία, την ενέργεια, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική λαμβάνονται όλο και συχνότερα εκτός του άμεσου δημοκρατικού ελέγχου, ενώ τα εθνικά κοινοβούλια καλούνται κυρίως να επικυρώσουν προειλημμένες στρατηγικές επιλογές.

Η δημοκρατία, έτσι, δεν καταργείται· μετασχηματίζεται. Οι εκλογές διεξάγονται, τα συντάγματα ισχύουν, οι θεσμοί λειτουργούν. Όμως η πολιτική συμμετοχή περιορίζεται σταδιακά, καθώς οι κρίσιμες αποφάσεις μεταφέρονται σε υπερεθνικά κέντρα, τεχνοκρατικούς μηχανισμούς και κλειστά συμβούλια ασφάλειας. Η ασφάλεια προβάλλεται ως υπέρτατη αξία, ικανή να δικαιολογήσει τον περιορισμό της λαϊκής αυτενέργειας.

Έτσι, συντελείται μια βαθιά κοινωνικοπολιτική μετάλλαξη: οι πολίτες παραμένουν πολίτες τυπικά, αλλά μετατρέπονται λειτουργικά σε υπηκόους — όχι με τη νομική έννοια, αλλά με τη λειτουργική έννοια της απουσίας πρόσβασης στη στρατηγική απόφαση. Ψηφίζουν, αλλά δεν αποφασίζουν. Συμμετέχουν, αλλά δεν συνδιαμορφώνουν.

Ο οικουμενικός ανταγωνισμός ισχύος δεν είναι ουδέτερος. Λειτουργεί ως μηχανισμός αναπαραγωγής μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ιεραρχίας, στην οποία η σύγχρονη αριστοκρατία έχει συμφέρον στη σταθερότητα, στη συγκέντρωση και στη μείωση της κοινωνικής απρόβλεπτης παρέμβασης. Η δημοκρατία γίνεται ανεκτή μόνο στον βαθμό που λειτουργεί ως μηχανισμός νομιμοποίησης και όχι ως πεδίο ουσιαστικής κοινωνικής κυριαρχίας.

Η ιστορική ειρωνεία είναι ότι η δημοκρατία σήμερα δεν απειλείται πρωτίστως από τους εξωτερικούς ανταγωνιστές της Δύσης, αλλά από την εσωτερική της μετάλλαξη υπό το βάρος του γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Όπως και στη Ρώμη, δεν καταρρέει επειδή απέτυχε, αλλά επειδή υπερεπεκτάθηκε χωρίς να επανεφεύρει τους θεσμούς της.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος· αυτό είναι ήδη δεδομένο. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν, στο όνομα της ασφάλειας και του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, οι κοινωνίες θα αποδεχθούν τη μετάβασή τους από πολίτες σε λειτουργικούς υπηκόους μιας νέας οικουμενικής αριστοκρατίας ή αν θα διεκδικήσουν μια δημοκρατία ικανή να μετατρέψει αποτελεσματικά τις συνθήκες παγκόσμιας σύγκρουσης ισχύος σε οικουμενική, ειρηνική συνύπαρξη και ευημερία για όλους;

*Βιοαρχιτέκτονα – Συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού για το περιβάλλον, την ενέργεια και το κλίμα

Διαβάστε επίσης:

Η εξέγερση που βλέπουμε και η εξέγερση που κρύβεται

Οι «Έμποροι των Εθνών» και ο δικός μας δρόμος

Κυβέρνηση χωρίς σχέδιο σε επικίνδυνους καιρούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

spencer-pratt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

dentro_lamia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Λαμία – Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου (photos/video)

marinakis_2702_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:19
nekrotafeio-dentro-alexandroupoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστράφηκε το 60% των δέντρων από τον τυφώνα – Λέκκας: Θα βλέπουμε συχνά τέτοια φαινόμενα

pakistan new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για νιόπαντρο ζευγάρι στο Πακιστάν: Σκοτώθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου μία ημέρα μετά τον γάμο τους (video)

spencer-pratt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

1 / 3