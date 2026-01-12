Κυνήγι της εφορίας στα Airbnb: Εκτεταμένες διασταυρώσεις, διορθωτικές δηλώσεις έως τις 28 Φεβρουαρίου και βαριά πρόστιμα 

Η βραχυχρόνια μίσθωση περνά σε μια νέα φάση αυξημένης εποπτείας, σε μια περίοδο όπου η στεγαστική πίεση και η ακρίβεια διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα με τη σκλήρυνση των κανόνων λειτουργίας των ακινήτων τύπου Airbnb, εντείνεται και η φορολογική επιτήρηση στα εισοδήματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις για τα έσοδα του 2025, αξιοποιώντας τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το επόμενο διάστημα. Στο επίκεντρο βρίσκονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισπράξεων, σε έναν κλάδο που τα προηγούμενα χρόνια αναπτύχθηκε ταχύτατα, συχνά χωρίς επαρκή έλεγχο.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Την ώρα που περιοχές υψηλής ζήτησης τίθενται εκτός νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, με στόχο την ενίσχυση της μακροχρόνιας αγοράς, η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να περιορίσει τις «γκρίζες ζώνες» στη δήλωση εισοδημάτων. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αντιμετωπίζεται πλέον ως κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι ως συμπληρωματική πηγή εσόδων.

Καθοριστική θεωρείται η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου 2026. Μέχρι τότε, ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων καλούνται να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία μισθώσεων και εσόδων για το 2025, με δυνατότητα διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων χωρίς πρόστιμο. Η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, όπου ο επιμερισμός των εισοδημάτων συχνά γίνεται με ασάφειες ή καθυστερήσεις.

Παρά τις προβλεπόμενες διορθωτικές δυνατότητες, το πλαίσιο κυρώσεων παραμένει αυστηρό. Η μη εγγραφή ακινήτου στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής ή η ανάρτησή του σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς τον απαιτούμενο αριθμό μητρώου επισύρει πρόστιμα που συνδέονται άμεσα με τα ακαθάριστα έσοδα, με κατώτατα όρια χιλιάδων ευρώ και κλιμακωτές αυξήσεις σε περίπτωση υποτροπής. Αντίστοιχα, η ανακριβής ή μη υποβληθείσα δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής οδηγεί σε πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η πολιτική αυτή, ωστόσο, δεν στερείται αντιφάσεων. Από τη μία πλευρά, η ανάγκη για φορολογική συμμόρφωση και διαφάνεια είναι προφανής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο δημοσιονομικών πιέσεων και αυξημένων κοινωνικών αναγκών. Από την άλλη, η συνεχής σκλήρυνση του πλαισίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγη ή αν απλώς θα αυξήσουν το κόστος και τη γραφειοκρατία για μικρούς ιδιοκτήτες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης δείχνει να περνά από φάση ανοχής σε φάση αυστηρής ρύθμισης. Οι έλεγχοι εντείνονται, τα πρόστιμα αυξάνονται και τα περιθώρια ευελιξίας περιορίζονται. Το αν η στρατηγική αυτή θα οδηγήσει σε ουσιαστική εξομάλυνση της αγοράς κατοικίας ή αν θα μεταφέρει απλώς το βάρος στους ιδιοκτήτες και, τελικά, στους ενοικιαστές, θα κριθεί στην πράξη.

