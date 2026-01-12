Παρουσιάστηκε η πρώτη Barbie με αυτισμό – Τα «ιδιαίτερα» χαρακτηριστικά της

Η Mattel ανακοίνωσε την κυκλοφορία της πρώτης Barbie με αυτισμό, στο πλαίσιο της σειράς Fashionistas, τονίζοντας ότι πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στη δέσμευσή της για εκπροσώπηση και συμπερίληψη.

Η νέα κούκλα κυκλοφορεί έξι μήνες μετά την πρώτη Barbie με διαβήτη τύπου 1 και έχει στόχο περισσότερα παιδιά να μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στην Barbie, αλλά και όλα τα παιδιά να παίζουν με παιχνίδια που αντικατοπτρίζουν την πραγματική κοινωνία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερα από ένα στα εκατό παιδιά θεωρείται ότι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Η Barbie με αυτισμό δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική οργάνωση Autistic Self Advocacy Network και έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτυπώνει ορισμένους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να βιώνουν, να επεξεργάζονται και να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους.

Photo: ©2025 Mattel

Τα μάτια της κοιτούν ελαφρώς στο πλάι, παραπέμποντας στην αποφυγή άμεσης οπτικής επαφής που παρατηρείται σε ορισμένα άτομα με αυτισμό. Διαθέτει πλήρως λυγιζόμενους αγκώνες και καρπούς, ώστε να μπορεί να αναπαριστά επαναλαμβανόμενες κινήσεις, που βοηθούν κάποια άτομα να διαχειρίζονται αισθητηριακές πληροφορίες ή να εκφράζουν ενθουσιασμό.

Η κούκλα φορά ροζ ακουστικά μείωσης θορύβου για την αντιμετώπιση της αισθητηριακής υπερφόρτωσης.

Photo: ©2025 Mattel

Επίσης, έχει ένα ροζ fidget spinner στο δάχτυλο για τη μείωση του άγχους και κρατά ένα ροζ tablet με σύμβολα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, που βοηθούν στην καθημερινή επικοινωνία.

Photo: ©2025 Mattel

Είναι ντυμένη με ένα άνετο μωβ φόρεμα σε γραμμή Α, με κοντά μανίκια και φαρδιά φούστα, ώστε να περιορίζεται η επαφή υφάσματος με το δέρμα, ενώ τα μωβ παπούτσια με επίπεδη σόλα προσφέρουν σταθερότητα και ευκολία κίνησης.

Photo: ©2025 Mattel

Παρότι η Barbie πρωτοεμφανίστηκε το 1959, μέχρι το 2019 δεν υπήρχαν κούκλες με αναπηρίες. Έκτοτε, η Mattel έχει παρουσιάσει Barbies με τύφλωση, σε αναπηρικό αμαξίδιο, με σύνδρομο Down, προσθετικά μέλη, λεύκη και ακουστικά βαρηκοΐας, καθώς και Ken με προσθετικό πόδι, αναπηρικό αμαξίδιο και ακουστικά.

Η Jamie Cygielman, από την Mattel, δήλωσε ότι η Barbie με αυτισμό αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας της εταιρείας να αντικατοπτρίζει τον κόσμο όπως τον βλέπουν τα παιδιά και τις δυνατότητες που φαντάζονται. Τόνισε ότι η κούκλα διευρύνει την έννοια της συμπερίληψης στα παιχνίδια και ότι κάθε παιδί αξίζει να βλέπει τον εαυτό του στη Barbie. Ανέφερε επίσης πως η Mattel συνεργάστηκε στενά με την αυτιστική κοινότητα κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυτισμός βιώνεται διαφορετικά από κάθε άτομο και δεν είναι πάντα ορατός.

Η Mattel δεν είναι η μόνη εταιρεία που έχει δημιουργήσει κούκλες με αυτισμό, καθώς αντίστοιχες πρωτοβουλίες υπάρχουν από τη Lottie και τη Lego, με φιγούρες που εκπροσωπούν μη ορατές αναπηρίες.

