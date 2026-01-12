Τραμπ για το Ιράν: «Εξετάζουμε πολύ δυνατές επιλογές» – Η απάντηση Χαμενεΐ και το «μπλακ άουτ» στις ψηφιακές επικοινωνίες του Ιράν

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να προχωρά σε αιματηρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων και σε πρωτοφανή ψηφιακό αποκλεισμό της χώρας.

«Το Ιράν ξεπερνά την κόκκινη γραμμή»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με τη μέγιστη σοβαρότητα.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός το εξετάζει και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», δήλωσε.

Σε επόμενες δηλώσεις του ήταν ακόμη πιο σαφής:

«Το Ιράν αρχίζει να ξεπερνά την κόκκινη γραμμή μου. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, ενώ δεν θα έπρεπε να έχουν σκοτωθεί. Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά, ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε ορισμένες πολύ ισχυρές επιλογές».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αποτροπής προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας:

«Αν το Ιράν χτυπήσει βάσεις μας στην περιοχή, θα το χτυπήσουμε σκληρότερα από ποτέ».

TRUMP: Iran seems to have crossed my red line…some of [the protesters] were shot…I am getting an hourly report, and we are going to make a determination…We'll consider targets that they wouldn't even believe — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 12, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησε στο Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη με ανώτερους συμβούλους του, προκειμένου να συζητηθεί η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών ανησυχιών για την κατάσταση στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η απάντηση Χαμενεΐ: «Φαραώ Τραμπ»

Λίγες ώρες αργότερα, με ανάρτησή του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο, χρησιμοποιώντας ιστορικούς και θρησκευτικούς συμβολισμούς.

Ο Χαμενεΐ παραλληλίζει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Φαραώ, υποστηρίζοντας ότι και εκείνος, στην απόλυτη ακμή της δύναμής του, επέλεξε τον δρόμο της αλαζονείας και της ασύμμετρης σύγκρουσης χωρίς σεβασμό, οδηγούμενος τελικά στην ήττα.

Στο ίδιο μήνυμα, κάνει λόγο για «Φαραώ Τραμπ» και τον εντάσσει σε μια ιστορική αλυσίδα ηγετών που, κατά την άποψή του, υπερεκτίμησαν την ισχύ τους. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αυτός ο πατέρας που κάθεται εκεί με αλαζονεία και υπερηφάνεια, κρίνοντας ολόκληρο τον κόσμο», θα πρέπει να γνωρίζει πως οι τύραννοι συνήθως ανατρέπονται όταν βρίσκονται στο απόγειο της δύναμής τους.

Ο Χαμενεΐ απαριθμεί μορφές όπως ο Φαραώ, ο Νεβρώδ, ο Ρεζά Χαν και ο Μοχάμεντ Ρεζά, καταλήγοντας με την εκτίμηση ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ «θα ανατραπεί», παρουσιάζοντας τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ ως επαναλαμβανόμενο ιστορικό και ηθικό μοτίβο.

آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همه‌ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً‌ مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،

این هم سرنگون خواهد شد.#مثل_فرعون pic.twitter.com/hxzJVQQOiL — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 11, 2026

Πλήρης ψηφιακή απομόνωση του Ιράν

Την ίδια ώρα, το Ιράν φαίνεται να έχει περιέλθει σε πρωτοφανή ψηφιακή απομόνωση. Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα IranWire, το καθεστώς ανέπτυξε στρατιωτικούς παρεμβολείς μεγάλης κλίμακας, διακόπτοντας ακόμη και τη δορυφορική πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του Starlink.

Όπως αναφέρεται, περίπου μία ώρα πριν χαθούν οι τελευταίες διαδικτυακές αναρτήσεις από το εσωτερικό της χώρας, ο ψηφιακός αποκλεισμός επεκτάθηκε και στις δορυφορικές συνδέσεις. Αρχικά διακόπηκε περίπου το 30% της κίνησης του Starlink, ποσοστό που αυξήθηκε ραγδαία σε πάνω από 80%, πριν η σύνδεση καταρρεύσει σχεδόν ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό όπλο παρεμβολών σε τόσο μεγάλο εύρος, επηρεάζοντας τόσο το uplink όσο και το downlink της υπηρεσίας.

Με την εξουδετέρωση και του Starlink, το Ιράν φέρεται πλέον να μην διαθέτει καμία ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο, ούτε μέσω κινητών και σταθερών δικτύων ούτε μέσω δορυφόρου, γεγονός που συνιστά πρωτοφανές επίπεδο ψηφιακού αποκλεισμού.

Κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα

Παρατηρητές εκτιμούν ότι ο πλήρης έλεγχος της πληροφόρησης, σε συνδυασμό με τις απειλές στρατιωτικής κλιμάκωσης από την Ουάσινγκτον και τη σκληρή ρητορική της Τεχεράνης, δημιουργεί ένα εξαιρετικά εκρηκτικό σκηνικό.

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν φαίνεται πλέον να μεταφέρεται ταυτόχρονα στο στρατιωτικό, πολιτικό και ψηφιακό πεδίο, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ έτοιμη να εισηγηθεί νέες κυρώσεις στο Ιράν

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε έτοιμη να εισηγηθεί την επιβολή νέων κυρώσεων στο Ιράν, σε αντίδραση για αυτή που περιέγραψε ως βάρβαρη καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα.

«Η ΕΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή σαρωτικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν–σε αυτούς που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριότητες εξάπλωσης των πυρηνικών και την υποστήριξη από πλευράς Τεχεράνης στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε η κ. Κάλας στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η οποία δημοσίευσε τις δηλώσεις της χθες Κυριακή.

«Είμαι προετοιμασμένη να προτείνω επιπρόσθετες κυρώσεις σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, αρχικά αναμένεται να προταθούν τιμωρητικά μέτρα σε βάρος όσων ευθύνονται για τη βία εναντίον διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων υπουργών. Στις κυρώσεις μπορεί να συμπεριληφθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η δέσμευση τυχόν πόρων τους στη δικαιοδοσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν και ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, οι Ιρανοί διακινδυνεύουν τα πάντα για να ακουστεί η φωνή τους και το καθεστώς έχει μακρύ και βαρύ ιστορικό συντριβής των διαδηλώσεων, με τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να αντιδρούν βάρβαρα για ακόμη μια φορά.

