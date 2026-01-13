search
13.01.2026 09:54

Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Εύχομαι επιτυχία στο κόμμα της, οφείλει να παραιτηθεί από πρόεδρος του Συλλόγου» (video)

13.01.2026 09:54
pavlos_aslanidis_new

Το νέο βήμα της Μαρίας Καρυστιανού ως προς την ίδρυση νέου κόμματος, σχολίασε εκ νέου ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, μιλώντας για το πώς κρίνουν την κίνηση αυτή οι συγγενείς των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Open, ο κ. Ασλανίδης σημείωσε ότι «οι συγγενείς περίμεναν ότι η κ. Καρυστιανού θα υπέβαλε την παραίτησή της, όταν ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή της να δημιουργήσει κόμμα».

«Την Παρασκευή έκανε κάποιες δηλώσεις έξω από το δικαστήριο της Λάρισας και ανέφερε ότι δεν της το έχουν ζητήσει ακόμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «την επόμενη μέρα το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου της απέστειλε e-mail ζητώντας την παραίτησή της».

Παράλληλα, ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε ότι η Μαρία Καρυστιανού πρέπει «να συνεχίσει αυτό που αυτή θεωρεί σημαντικότερο, να κάνει ένα κόμμα».

«Εγώ προσωπικά της εύχομαι, γιατί παλέψαμε πάρα πολύ δυόμιση χρόνια, κάθε επιτυχία», τόνισε και συνέχισε:

«Μακάρι να βάλει τον Καραμανλή στη φυλακή, όπως μου το ορκίστηκε, και συνεχίζουμε ο καθένας τον δρόμο του και πιστεύω ότι τελικά ή εμείς ή η Μαρία θα το καταφέρουμε».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι «δεν προτίθεται να παραιτηθεί αυτοβούλως και θα παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου μόνο εφόσον της ζητηθεί επισήμως, μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται, δηλαδή με σύγκληση γενικής συνέλευσης και απόφαση των μελών».

