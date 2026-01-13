search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 10:02
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 08:10

Στρατηγική συνεργασία THEON – TeamWendy-Ceradyne για σύστημα προστασίας κεφαλής του αμερικανικού στρατού

13.01.2026 08:10
THEON night vision system Argus Panoptes

Στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας κεφαλής από πολλαπλές απειλές για τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν η Theon International και η αμερικανική Team Wendy‑Ceradyne.

Όπως γνωστοποιήθηκε, οι δύο εταιρίες θα αναπτύξουν από κοινού το σύστημα Integrated Multi-Threat Headborne System (IMHS), στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται από το U.S. Army Combat Capabilities Development Command Soldier Center (DEVCOM SC). Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της προστασίας και της επιχειρησιακής επίγνωσης των στρατιωτών, μέσω ενός κράνους που θα συνδυάζει βαλλιστική προστασία με προηγμένες ψηφιακές και ηλεκτροοπτικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα υλοποιείται με επιμερισμό του κόστους μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και των συμμετεχουσών εταιριών. Η Team Wendy-Ceradyne συνεισφέρει τεχνολογίες βαλλιστικής προστασίας, ενώ η THEON ενσωματώνει ηλεκτροοπτικά συστήματα, όπως λύσεις νυχτερινής όρασης, θερμικής απεικόνισης και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

Το IMHS σχεδιάζεται ως σύστημα αρθρωτής αρχιτεκτονικής, ικανό να υποστηρίζει διαφορετικές επιχειρησιακές διαμορφώσεις, με δυνατότητες ενσωμάτωσης επικοινωνιών, διαχείρισης ενέργειας και μεταφοράς δεδομένων, καθώς και προσαρμογής σε μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Στην αναπτυξιακή ομάδα συμμετέχουν επίσης η Invisio, η οποία παρέχει συστήματα επικοινωνιών και προστασίας ακοής, καθώς και η Revision, που συνεισφέρει με λύσεις βαλλιστικής προστασίας οφθαλμών και προστασίας από ακτινοβολία λέιζερ.

Το πρωτότυπο του συστήματος αναμένεται να αξιολογηθεί από το DEVCOM Soldier Center κατά το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, στο πλαίσιο δοκιμών Soldier Touchpoint, με τη συμμετοχή στρατιωτών του αμερικανικού στρατού, προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση και να συλλεχθούν σχόλια για τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης:

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

METLEN: Απόκτηση και 6ης παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού στον Βόλο

Νέος γύρος συγκέντρωσης στα σούπερ μάρκετ με εξαγορές που αλλάζουν ριζικά τον χάρτη αγοράς τροφίμων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Κοιτώ μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο – Δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω» (Video)

pavlos_aslanidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Εύχομαι επιτυχία στο κόμμα της, οφείλει να παραιτηθεπί από πρόεδρος του Συλλόγου» (video)

farmaka-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ΕΟΦ αποσύρει 230 φάρμακα: Ποια είναι και γιατί διακόπτει την κυκλοφορία τους – Όλη η λίστα

diazygio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο το 2026: Ποιοι χωρίζουν υποχρεωτικά και ποιοι από επιλογή στην εφορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 10:01
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Κοιτώ μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο – Δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω» (Video)

pavlos_aslanidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Εύχομαι επιτυχία στο κόμμα της, οφείλει να παραιτηθεπί από πρόεδρος του Συλλόγου» (video)

1 / 3