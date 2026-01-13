Στρατηγική συνεργασία THEON – TeamWendy-Ceradyne για σύστημα προστασίας κεφαλής του αμερικανικού στρατού

Στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας κεφαλής από πολλαπλές απειλές για τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν η Theon International και η αμερικανική Team Wendy‑Ceradyne.

Όπως γνωστοποιήθηκε, οι δύο εταιρίες θα αναπτύξουν από κοινού το σύστημα Integrated Multi-Threat Headborne System (IMHS), στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται από το U.S. Army Combat Capabilities Development Command Soldier Center (DEVCOM SC). Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της προστασίας και της επιχειρησιακής επίγνωσης των στρατιωτών, μέσω ενός κράνους που θα συνδυάζει βαλλιστική προστασία με προηγμένες ψηφιακές και ηλεκτροοπτικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα υλοποιείται με επιμερισμό του κόστους μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και των συμμετεχουσών εταιριών. Η Team Wendy-Ceradyne συνεισφέρει τεχνολογίες βαλλιστικής προστασίας, ενώ η THEON ενσωματώνει ηλεκτροοπτικά συστήματα, όπως λύσεις νυχτερινής όρασης, θερμικής απεικόνισης και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας.

Το IMHS σχεδιάζεται ως σύστημα αρθρωτής αρχιτεκτονικής, ικανό να υποστηρίζει διαφορετικές επιχειρησιακές διαμορφώσεις, με δυνατότητες ενσωμάτωσης επικοινωνιών, διαχείρισης ενέργειας και μεταφοράς δεδομένων, καθώς και προσαρμογής σε μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Στην αναπτυξιακή ομάδα συμμετέχουν επίσης η Invisio, η οποία παρέχει συστήματα επικοινωνιών και προστασίας ακοής, καθώς και η Revision, που συνεισφέρει με λύσεις βαλλιστικής προστασίας οφθαλμών και προστασίας από ακτινοβολία λέιζερ.

Το πρωτότυπο του συστήματος αναμένεται να αξιολογηθεί από το DEVCOM Soldier Center κατά το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, στο πλαίσιο δοκιμών Soldier Touchpoint, με τη συμμετοχή στρατιωτών του αμερικανικού στρατού, προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση και να συλλεχθούν σχόλια για τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης.

