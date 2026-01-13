Χαρίτσης: Εμπαιγμός για τους αγρότες οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη – Συνάντησε μια μειοψηφία «προθύμων», δαιμονοποίησε την πλειοψηφία

«Εμπαιγμό» στην πλειοψηφία των αγωνιζόμενων αγροτών χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη ο Αλέξης Χαρίτσης τονίζοντας επιπλέον ότι ο πρωθυπουργός συνάντησε μια μειοψηφία «προθύμων» και δαιμονοποίησε την πλειοψηφία στην οποία έταξε ψίχουλα.

«Τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν προήλθαν από συζήτηση με τον αγωνιζόμενο αγροτικό κόσμο» ανέφερε, αλλά «ήρθαν μετά από μια επιλεκτική συνάντηση με μια μειοψηφική «συμμαχία προθύμων». Τόνισε επίσης πως «δεν αλλάζουν τον πυρήνα της πολιτικής του: την στρατηγική υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής προς όφελος των εισαγωγών και των πολυεθνικών και τη συσσώρευση γης στα χέρια λίγων «νεοτσιφλικάδων».

Αναλυτικά η ανάρτηση Χαρίτση:

Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα «θα», μπόλικες απειλές και εντέλει ελάχιστη ουσία.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι απολύτως ανεπαρκή. Δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών: την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, την κατάρρευση του αγροτικού εισοδήματος, τον ξεκληρισμό των κτηνοτρόφων από την ευλογιά, την ερήμωση της υπαίθρου.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν αλλάζουν τον πυρήνα της πολιτικής του: την στρατηγική υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής προς όφελος των εισαγωγών και των πολυεθνικών και τη συσσώρευση γης στα χέρια λίγων «νεοτσιφλικάδων».

Τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν προήλθαν από συζήτηση με τον αγωνιζόμενο αγροτικό κόσμο. Ήρθαν μετά από μια επιλεκτική συνάντηση με μια μειοψηφική «συμμαχία προθύμων».

Το θράσος του κ. Μητσοτάκη είναι όμως γνωστό και έσπευσε να το επιβεβαιώσει και σήμερα, μιλώντας προκλητικά για «μειοψηφίες» και «απόντες» που δεν θέλουν τον διάλογο.

Μπορεί να έταξε ψίχουλα ο Πρωθυπουργός, δεν έκανε όμως εκπτώσεις στη δαιμονοποίηση των αγωνιζόμενων αγροτών και στα τελεσίγραφα.

Εν ολίγοις, οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη συνιστούν εμπαιγμό για τους χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα που εδώ και 45 μέρες δίνουν στα μπλόκα τη μάχη της επιβίωσης. Των ίδιων και των οικογενειών τους, της ελληνικής υπαίθρου αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για αγρότες: Τρία «δώρα» και μια προειδοποίηση – Πετρέλαιο, ρεύμα και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, αλλά «δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες»

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόντρες» ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού – «Δεν είστε μάρτυρας με προστιθέμενη αξία», λέει η Μιλένα Αποστολάκη

Μπλόκα, δικογραφίες και δημοσκοπικά στοιχεία ακυρώνουν την επανεκκίνηση του Ιανουαρίου