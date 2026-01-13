search
13.01.2026 13:40

Η «Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολομπανί, για πρώτη φορά επί σκηνής, στο Θέατρο Μεταξουργείο

13.01.2026 13:40
plexouda_adv

Η «Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολπμπανί για πρώτη φορά επι σκηνής στο Θέατρο Μεταξουργείο με τις:

Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή και Γιασεμί Κηλαηδόνη

Από 17 Ιανουαρίου 2026, θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Μεταξουργείο «Η πλεξούδα», θεατρική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Λετισιά Κολομπανί.

Το βιβλίο-φαινόμενο που έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες με πάνω από 10 εκατομμύρια αναγνώστες, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «ύμνος» στην γυναικεία δύναμη. Ένας φόρος τιμής στο θάρρος των γυναικών.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα «Η πλεξούδα» θα ανέβει για πρώτη φορά σε μορφή παράστασης.

Ηρωίδες του τρείς γυναίκες της σύγχρονης εποχής. Τρεις γυναίκες που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες. Τρεις γυναίκες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μα κινούνται χωρίς να το ξέρουν πάνω σε κοινούς άξονες. Σε εκείνους που πηγαίνουν κόντρα στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, στην περιθωριοποίηση, στην αμφισβήτηση, στο μίσος, στον ρατσισμό, στην περιφρόνηση. Είναι μόνες μα τολμούν να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά και να πιστέψουν στον εαυτό τους διεκδικώντας τα όνειρά τους, επιζητώντας την ελευθερία τους, λυτρώνοντας την ψυχή τους.

Ταυτότητα παράστασης
«Πλεξούδα» της Λετισιά Κολομπανί

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) : Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή, Γιασεμί Κηλαηδόνη
Μετάφραση: Γιάννης Στρίγκος
Σκηνοθεσία – Θεατρική προσαρμογή: Κυριακή Σπανού
Σκηνογράφος: Ολυμπία Σιδερίδου
Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα
Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα
Μουσική επιμέλεια: Νείλος Καραγιάννης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πιακουλάκη
Φωτογραφίες: Άννα Μαρία Πετροπούλου
Διεύθυνση παραγωγής: Τζίνα Παπαδοπούλου
Παραγωγή: Μεταξουργείο ΑΜΚΕ
Προβολή και Eπικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will
Διαχείριση Social Media: Άννα Χρυσάνθου – BPM Productions

Πού: Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14 & Κεραμεικού, τηλ.: 210-5234382, www.metaxourgeiotheatre.gr.
Πότε: Από 17 Ιανουαρίου 2026, κάθε Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή 19:00
Εισιτήρια: 22,00 € (γενική είσοδος), 17,00 € (φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, πολύτεκνοι).
Early Bird: 15,00€ έως 4/1/26 στο www.more.com
Προπώληση: https://t.ly/u8cUO
Διάρκεια: 100’ (χωρίς διάλειμμα)

Το βιβλίο «Πλεξούδα» της Λετισιά Κολομπανί κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ https://bit.ly/4rXuq77

Η παράσταση ανεβαίνει με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

