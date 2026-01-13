Πού «σκοντάφτουν» τα όνειρα του Τραμπ για τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας – «Καλύτερα να εξορύξεις στο φεγγάρι»

Ο ανεκμετάλλευτος ορυκτός πλούτος της Γροιλανδίας έχει βοηθήσει το νησί να καταλάβει την πρώτη θέση στη λίστα επιθυμιών του Ντόναλντ Τραμπ για την οικοδόμηση της αυτοκρατορίας του.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ θεωρούν τους υπόγειους πλούτους της Γροιλανδίας ως έναν τρόπο να χαλαρώσουν την κυριαρχία της Κίνας επί των σπανίων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για τα πάντα, από μαχητικά αεροσκάφη και λέιζερ έως ηλεκτρικά οχήματα και μαγνητικούς τομογράφους.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία… Είναι τόσο στρατηγική αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Αν και ο Τραμπ υποβάθμισε πρόσφατα τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο Fox News το 2024 ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία αφορούσε «κρίσιμα ορυκτά» και «φυσικούς πόρους».

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που εμποδίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν τον θησαυρό του νησιού δεν είναι ότι η Γροιλανδίας ανήκει στη Δανία. Είναι το εξαντλητικό, σχεδόν τιμωρητικό, περιβάλλον της Αρκτικής.

Σύμφωνα με το CNN, οι ερευνητές λένε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό να εξορυχθούν τα ορυκτά της Γροιλανδίας, επειδή πολλά από τα κοιτάσματα του νησιού βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, όπου υπάρχει ένα πολικό στρώμα πάγου πάχους ενάμισι χιλιομέτρου και επικρατεί σκοτάδι το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Επιπλέον, η Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος της Δανίας, δεν διαθέτει την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται για να γίνει αυτό το όνειρο εξόρυξης πραγματικότητα.

«Η ιδέα να μετατραπεί η Γροιλανδία σε εργοστάσιο σπάνιων γαιών της Αμερικής είναι επιστημονική φαντασία. Είναι εντελώς τρελή», δήλωσε ο Μάλτε Χούμπερτ, ιδρυτής και ανώτερο στέλεχος στο The Arctic Institute. «Καλύτερα να εξορύξεις στο φεγγάρι. Από ορισμένες απόψεις, είναι χειρότερο από το φεγγάρι».

Παρά τα όσα υποδηλώνει το όνομά της στα αγγλικά (Greenland, i.e. Πράσινη Γη), περίπου το 80% της Γροιλανδίας είναι καλυμμένο με πάγο. Και η εξόρυξη ορυκτών — ή οτιδήποτε άλλο — στην Αρκτική μπορεί να είναι πέντε έως δέκα φορές πιο ακριβή από ό,τι σε άλλα μέρη του πλανήτη.

Η Γροιλανδία, σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, είναι ανοιχτή για επιχειρήσεις

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη Γροιλανδία δεν είναι καινούργιο – ούτε είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που ποθεί το νησί.

Ωστόσο, η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα και η απόφασή του να αναλάβει τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών πλούτων της νοτιοαμερικανικής χώρας έχουν επαναφέρει το ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία στο προσκήνιο.

Η πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο οποιουδήποτε τμήματος της Γροιλανδίας έχει αυξηθεί γύρω στο 40% στην πλατφόρμα προβλέψεων αγοράς Kalshi, από 20% περίπου που ήταν στα μέσα του 2025.

Φυσικά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της κατάστασης στη Βενεζουέλα και στη Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία δεν είναι μόνο έδαφος της Δανίας, σύμμαχου του ΝΑΤΟ, αλλά, σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, είναι πολύ ανοιχτή σε επιχειρήσεις που μπορούν να δραστηριοποιηθούν εκεί και έχει μακρά ιστορία πολιτικής σταθερότητας.

Για χρόνια, αν όχι δεκαετίες, οι αξιωματούχοι της Γροιλανδίας έχουν προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας δηλώνουν ότι είναι ήδη ανοιχτοί σε επιχειρηματικές ευκαιρίες χωρίς καμία επιθετικότητα.

«Δεν βλέπω το λόγο να κατακτηθεί η Γροιλανδία. Είμαστε ανοιχτοί στις επενδύσεις και στη συνεργασία με τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Κρίστιαν Κέλντσεν, διευθύνων σύμβουλος της Greenland Business Association, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN. «Γιατί να πεις κάτι όπως «καταλάβετε τη χώρα» όταν μπορείς να πάρεις αυτό που θέλεις απλά επιδεικνύοντας καλή συμπεριφορά;».

Ο μύθος του «χρυσωρυχείου»

Το να πείσεις τις αμερικανικές επιχειρήσεις να ρισκάρουν στη Γροιλανδία μπορεί να είναι μια φαντασίωση, λένε οι ειδικοί.

«Αν υπήρχε ένας «χρυσωρυχείο» που να περιμένει στο τέλος του ουράνιου τόξου στη Γροιλανδία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα είχαν ήδη πάει εκεί», δήλωσε ο Τζέικομπ Φανκ Κίρκεγκαρντ, ανώτερος ερευνητής στο Peterson Institute for International Economics.

Ωστόσο, ο Φανκ Κίρκεγκαρντ, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στο Υπουργείο Άμυνας της Δανίας, δήλωσε ότι είναι «πολύ δύσκολο» να δικαιολογηθεί επιχειρηματικά η πολύ μεγάλη αρχική επένδυση που θα απαιτηθεί.

Είναι πιθανό ο Τραμπ να προσπαθήσει να προσφέρει οικονομικά κίνητρα και εγγυήσεις για να προσελκύσει αμερικανικές εταιρείες να πραγματοποιήσουν αυτές τις τεράστιες επενδύσεις, παρόμοιες με τις εγγυήσεις που ζητά η Big Oil για να προχωρήσει σε εντατικές γεωτρήσεις στη Βενεζουέλα.

«Αν τους δοθούν αρκετά χρήματα από τους φορολογούμενους, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα είναι πρόθυμες να κάνουν σχεδόν τα πάντα», δήλωσε ο Φανκ Κίρκεγκαρντ. «Αλλά είναι αυτό ένα καλό θεμέλιο για την αγορά ενός εδάφους; Η απάντηση είναι όχι στη Γροιλανδία, όπως είναι όχι και στη Βενεζουέλα».

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει τήξη των πάγων και ραγδαία αύξηση των θερμοκρασιών στην Αρκτική, οδηγώντας ορισμένους να ελπίζουν σε νέες οικονομικές ευκαιρίες.

Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι αυτό θα είναι αρκετό για να αλλάξει τα δεδομένα και να ξεπεραστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της εξόρυξης στη Γροιλανδία. Ενώ η τήξη των πάγων έχει ανοίξει ορισμένες ναυτιλιακές διαδρομές, έχει επίσης κάνει το έδαφος λιγότερο σταθερό για γεωτρήσεις και αυξάνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

«Η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο. Δεν είναι η Μεσόγειος ή η μπανιέρα σας. Απλώς υπάρχει λιγότερο πάγος», είπε ο Χούμπερτ από The Arctic Institute.

Σχετικά με αυτό, οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί τηςΓροιλανδίας θα προσθέσουν κόστος και δυσκολία στην εκτεταμένη εξόρυξη.

Φυσικά, αυτοί οι κανονισμοί αντικατοπτρίζουν την επιθυμία του τοπικού πληθυσμού να διατηρήσει το περιβάλλον αμόλυντο. Αν η κυβέρνηση Τραμπ κατά κάποιον τρόπο κατάφερνε να καταργήσει αυτούς τους κανονισμούς, αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά αντιδημοφιλές.

«Θα μπορούσε να καταλήξετε σε μια εχθρική τοπική πολιτική κατάσταση», δήλωσε ο Φανκ Κίρκεγκαρντ.

Φίλος ή νταής;

Η πώληση της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα απαιτούσε πιθανώς δημοψήφισμα.

Ωστόσο, μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2025 διαπίστωσε ότι μόνο το 6% είναι υπέρ της ένταξης της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών, το 85%, δήλωσε ότι δεν θέλει να συμβεί αυτό.

Ο Άνταμ Λαζενές, πρόεδρος της καναδικής και αρκτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο St. Francis Xavier, δήλωσε ότι η «παράξενη ρητορική» σχετικά με την κατάληψη της Γροιλανδίας κινδυνεύει να υπονομεύσει τους οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους των αμερικανικών αξιωματούχων, βλάπτοντας τις σχέσεις με τη Γροιλανδία και τη Δανία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να σταματήσουν να θεωρούνται φίλος και εταίρος, αλλά να θεωρούνται ένας νταής στον οποίο πρέπει να αντισταθείς», δήλωσε.

Σε κάποιο βαθμό, αυτό μπορεί να συμβαίνει ήδη.

Ο Κέλντσεν, διευθυντής της Επιχειρηματικής Ένωσης της Γροιλανδίας, προειδοποιεί ότι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ κινδυνεύουν να βλάψουν τις σχέσεις με τον τοπικό πληθυσμό.

«Προς το παρόν, οτιδήποτε αμερικανικό αποτελεί κόκκινη σημαία», είπε. «Όλοι αναρωτιούνται: «Υποστηρίζω κάποιον που καταλαμβάνει τη χώρα μου;».

