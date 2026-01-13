Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε τροχαίο με mini bus που οδηγούσε ανήλικος (video)

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, Δευτέρα (12/1) σε τροχαίο στην ανατολική Βολιβία, καθώς μετακινούνταν με μίνι μπας που οδηγούσε έφηβος «13 ως 14 ετών».

«Ως αυτή τη στιγμή, μιλάμε για 11 νεκρούς», συνόψισε ο Μιγκέλ Λίπε, ο αστυνομικός στον οποίο ανατέθηκε να διενεργήσει την έρευνα για το δυστύχημα, σε βολιβιανό τηλεοπτικό σταθμό.

Προκαταρκτικός κατάλογος των θυμάτων δείχνει ότι οι νεκροί ήταν τέσσερις ανήλικοι και επτά ενήλικοι.

Κατά τον ίδιο αστυνομικό, ένα από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας ήταν πως ο οδηγός του οχήματος ήταν «ανήλικος, ηλικίας 13 ως 14 ετών», που σκοτώθηκε όταν έγινε η σύγκρουση.

Κατ’ άλλες πληροφορίες της αστυνομίας, τέσσερις τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην περιοχή.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο, σε δρόμο κοντά στο χωριό Πουέρτο Κιχάρο, στον νομό Σάντα Κρους, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία.

Tragedia en Bolivia: accidente de autobús dejó al menos 12 muertos de una misma familia; menor conducía el vehículo que quedó aplastado por un árbolhttps://t.co/UjUZNxGo6a pic.twitter.com/Ri7621i9Mc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 12, 2026

Ο αστυνομικός σημείωσε πως ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν άνθρωποι «σε κατάσταση μέθης».

Σύμφωνα με αριθμούς του βολιβιανού υπουργείου Εσωτερικών, κάπου 1.400 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της χώρας των Άνδεων, σε τροχαία δυστυχήματα που αποδίδονται κυρίως σε απροσεξίες οδηγών και μηχανικές βλάβες.

Διαβάστε επίσης:

Κλιμάκωση από Τραμπ για το Ιράν: Οικονομικός πόλεμος ενώ αυξάνονται οι νεκροί στις διαδηλώσεις – «Στο τραπέζι και τα αεροπορικά πλήγματα», λένε οι ΗΠΑ

ΟΗΕ: «Επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ το ρωσικό πλήγμα με πύραυλο Ορέσνικ στην Ουκρανία

Σκληρό μήνυμα Τραμπ μέσω Truth Social: Δασμός 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν