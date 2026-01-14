search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 10:05

Ασθενής έσπρωξε και έβρισε γιατρό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

14.01.2026 10:05
ippokrateio thessaloniki- 654- new

Ασθενής επιτέθηκε λεκτικά σε μία γιατρό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια την απώθησε με τα χέρια.

Πρόκειται για 57χρονο Βούλγαρο που κατόπιν καταγγελίας συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.

Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος όπου προσήλθε ο 57χρονος για εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης

Μανώλης Μαυρομμάτης: Παίρνει εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, δυο χρόνια μετά τη φωτιά στο σπίτι του

Καλάβρυτα: Έκρηξη σε μηχάνημα οξυγόνου, τραυματίστηκε 85χρονος

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου στην Ερέτρια, διακομίστηκε στην Αθήνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ON SWIFT HORSES_Photo 1
ADVERTORIAL

«Η καρδιά ενός τζογαδόρου» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Chris-Noth-parker-new
LIFESTYLE

Κρις Νοθ: Άφησε αιχμές για τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία αντέδρασε χαλαρά με την αρπαγή Μαδούρο – Πώς την ωφέλησε η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

806260_m1722176793
ΣΙΝΕΜΑ

«Avengers: Doomsday»: Η Shuri συναντά τους Fantastic Four στο νέο επικό teaser της υπερπαραγωγής της Marvel (photo/videos)

brazil new
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Παγωτά και γρανίτες για τα ζώα του ζωολογικού κήπου στο Ρίο λόγω ακραίου καύσωνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:19
ON SWIFT HORSES_Photo 1
ADVERTORIAL

«Η καρδιά ενός τζογαδόρου» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Chris-Noth-parker-new
LIFESTYLE

Κρις Νοθ: Άφησε αιχμές για τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία αντέδρασε χαλαρά με την αρπαγή Μαδούρο – Πώς την ωφέλησε η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

1 / 3