Κούσνερ και Γουίτκοφ σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Πούτιν στη Μόσχα, λέει το Bloomberg

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, επιδιώκουν να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

Η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα, αν και τα σχέδια δεν είναι οριστικά και η χρονική στιγμή μπορεί να μετατεθεί λόγω της αναταραχής στο Ιράν, ανέφερε το πρακτορείο.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παρουσιάσουν το τελευταίο προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων στον Πούτιν και στην ομάδα του, ανέφερε το πρακτορείο, προσθέτοντας πως οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για υποστήριξη οποιασδήποτε συμφωνίας, και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σε σχόλιά του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ εξέφραζε δυσαρέσκεια με τον Πούτιν σχετικά με τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι είχε πιστέψει αρχικά πως η λήξη του πολέμου θα ήταν κάτι εύκολο να γίνει.

