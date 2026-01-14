search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 13:06

Κούσνερ και Γουίτκοφ σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Πούτιν στη Μόσχα, λέει το Bloomberg

14.01.2026 13:06
whitkoff_putin_new

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, επιδιώκουν να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

Η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα, αν και τα σχέδια δεν είναι οριστικά και η χρονική στιγμή μπορεί να μετατεθεί λόγω της αναταραχής στο Ιράν, ανέφερε το πρακτορείο.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παρουσιάσουν το τελευταίο προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων στον Πούτιν και στην ομάδα του, ανέφερε το πρακτορείο, προσθέτοντας πως οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για υποστήριξη οποιασδήποτε συμφωνίας, και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σε σχόλιά του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ εξέφραζε δυσαρέσκεια με τον Πούτιν σχετικά με τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι είχε πιστέψει αρχικά πως η λήξη του πολέμου θα ήταν κάτι εύκολο να γίνει.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί η Ρωσία αντέδρασε χαλαρά με την αρπαγή Μαδούρο – Πώς την ωφέλησε η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Politico: Η Ευρώπη ψάχνει συμβιβασμό με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι σκέφτονται να του προτείνουν

Ρωσία: Δύο νεκροί σε επιθέσεις ουκρανικών drones στο Ροστόφ (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά – Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikia-kokovikou
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπροβάλλουν αρχαιότητες στην «Οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτος Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό» – Καλεί το ΝΑΤΟ να συνεργαστεί

natsios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Εξαφανίζεται» η ΝΙΚΗ του Νατσιού…

PERPATIMA_SUTTERSTOCK
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ποιες είναι οι μικρές αλλαγές που μας χαρίζουν σχεδόν μια δεκαετία επιπλέον χωρίς προβλήματα υγείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:35
nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά – Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikia-kokovikou
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπροβάλλουν αρχαιότητες στην «Οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτος Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό» – Καλεί το ΝΑΤΟ να συνεργαστεί

1 / 3