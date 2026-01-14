Όταν οι δήμοι δίνουν λύση στο στεγαστικό αδιέξοδο των νησιών: Τι γίνεται σε Ιθάκη, Τήνο, Αστυπάλαια, Λειψούς

Δεν είναι πια μυστικό ούτε συγκυριακό φαινόμενο. Στα ελληνικά νησιά, η εύρεση στέγης για έναν δημόσιο υπάλληλο έχει μετατραπεί σε καθημερινό αγώνα επιβίωσης, με το ρολόι να μετρά αντίστροφα κάθε φορά που πλησιάζει η τουριστική περίοδος.

Εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και ένστολοι καλούνται να υπηρετήσουν σε τόπους όπου τα ενοίκια θυμίζουν μεγάλες πόλεις, τα διαθέσιμα σπίτια εξαφανίζονται και η βραχυχρόνια μίσθωση έχει σαρώσει την αγορά.

Η πραγματικότητα αυτή οδηγεί πολλούς είτε σε πρόχειρες και ακατάλληλες λύσεις είτε σε καθημερινές μετακινήσεις από άλλα νησιά ή περιοχές. Όλο και συχνότερα, όμως, το αδιέξοδο καταλήγει σε παραιτήσεις, με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία σχολείων, δομών υγείας και υπηρεσιών ασφαλείας. Το πρόβλημα παύει έτσι να αφορά μόνο τους ίδιους τους εργαζομένους και μετατρέπεται σε ζήτημα ποιότητας ζωής για τις τοπικές κοινωνίες.

Απέναντι σε αυτή την πίεση, οι δημοτικές Αρχές σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα αρχίζουν να χαράσσουν μια κοινή στρατηγική: την αξιοποίηση κεντρικών χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή ή την απόκτηση κατοικιών αποκλειστικά για δημόσιους λειτουργούς. Πρόκειται για σχέδια ώριμα, κοστολογημένα και με ξεκάθαρο στόχο να κλείσουν το στεγαστικό κενό που απειλεί τη συνοχή των νησιών.

Αγορά και ανέγερση κατοικιών στους Λειψούς

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Λειψοί. Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, ο δήμαρχος του νησιού, Φώτης Μάγγος, ανακοίνωσε ότι υπεγράφη και αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση χρηματοδότησης ύψους 760.000 ευρώ από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο.

Από την 1.1.2026 ο Δήμος Λειψών θα μπορεί να ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες για την αγορά και την ανέγερση κατοικιών, ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να υπάρχουν απτές λύσεις στέγασης. Όπως επισημάνθηκε, η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική, ειδικά ενόψει της προκήρυξης θέσης Ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας από το υπουργείο Υγείας, αλλά και συνολικά για την προσέλκυση και παραμονή κρίσιμων δημοσίων λειτουργών στο νησί.

Το σχέδιο προβλέπει την αγορά της οικίας Παραδείση, πρώτου ορόφου, επιφάνειας 81,25 τ.μ., την απόκτηση της ιδιοκτησίας Μόρτιμερ με κατοικία 101,44 τ.μ. και συνοδά οικόπεδα έκτασης 1.329,97 τ.μ., καθώς και τη δόμηση δημοτικού οικοπέδου, όπου θα ανεγερθούν δύο νέες κατοικίες 75 τ.μ. και 65 τ.μ., πλήρως λειτουργικές. Οι κατοικίες θα περάσουν στην πλήρη κυριότητα του Δήμου Λειψών και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη στέγαση υγειονομικών, εκπαιδευτικών, στελεχών του Λιμενικού, της Αστυνομίας και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Αστυπάλαια, Τήνος και Ιθάκη

Ανάλογη κινητικότητα καταγράφεται και σε άλλα νησιά. Στη Χώρα της Αστυπάλαιας, η «πεταλούδα του Αιγαίου» εξασφάλισε χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ για την ανέγερση κατοικιών σε δημοτικό οικόπεδο εντός οικισμού, έκτασης περίπου 750 τ.μ. και δυνατότητας δόμησης 400 τ.μ. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή έως εννέα κατοικιών, από 45 έως 70 τ.μ. η καθεμία, με εκτιμώμενο κόστος κατασκευής περίπου 2.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παράλληλα, ο Δήμος Αστυπάλαιας έχει ενεργοποιήσει ένα πλέγμα οικονομικών κινήτρων για την παραμονή εργαζομένων στο νησί. Χορηγεί στεγαστικό επίδομα 200 ευρώ και άνω μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, σε μόνιμους υπαλλήλους χωρίς κατοικία, καθώς και σε όσους πρόκειται να προσληφθούν. Για τους γιατρούς που υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας και δεν διαθέτουν σπίτι, το επίδομα φτάνει τα 600 ευρώ τον μήνα, ενώ αντίστοιχη ενίσχυση έχει εγκριθεί και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και άλλοι δήμοι. Ο Δήμος Ιθάκης προχωρά στην ανακατασκευή του παλαιού οικοτροφείου με προϋπολογισμό 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δήμος Τήνου έχει έτοιμη ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση του δημοτικού κτιρίου «Θεοξένια», με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων κατοικιών για γιατρούς, καθηγητές και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.

