Περίεργο περιστατικό στον Βόλο – Πυροβόλησαν ταξί με αεροβόλο (photo)

Ενα πολύ περίεργο περιστατικό συνέβη την Τρίτη στο κέντρο του Βόλου, ενώ ταξί έκανε προσωρινή στάση σε περιοχή κοντά στο Ξενία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, την ώρα που ο οδηγός ετοιμαζόταν να κατέβει από το αυτοκίνητο και να βοηθήσει την πελάτισσά του που είχε παραλάβει από το λιμάνι, με τις αποσκευές, ακούστηκε ξαφνικά δυνατός κρότος και στη συνέχεια ο οδηγός διαπίστωσε έκπληκτος πως κάποιος είχε πυροβολήσει το ταξί.

Αρχικώς υπέθεσε ότι κάποιος είχε πετάξει νεράτζι, κοιτώντας όμως πιο προσεκτικά την οροφή, διέκρινε ότι κοντά στη φωτεινή επιγραφή υπήρχε μια διπλή λακκούβα.

«Είναι μεγάλη η ζημιά που προκλήθηκε για να έγινε από νεράτζι ή πέτρα. Κάποιος πυροβόλησε από τους περιοίκους με αεροβόλο από ψηλά», καταγγέλλει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Ο οδηγός ταξί παρέμενε μέχρι πριν λίγο στην περιοχή ενώ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου ερευνούσαν τι συνέβη.

Ο επαγγελματίας λέει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ότι «το μεταλλικό σφαιρίδιο αφού βρήκε στην οροφή εξοστρακίστηκε».

Ο θόρυβος ήταν πολύ δυνατός. Η πελάτισσά του τρόμαξε, ενώ μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε και σε ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν έξω από φροντιστήριο και περίμενε το εγγόνι της.

Ολοι απόρησαν τι συνέβη και από που προήλθε ο δυνατός θόρυβος.

«Ηταν σαν να χτύπησε την οροφή σκεπάρνι. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και πως πρέπει οπωσδήποτε να ερευνηθεί και να βρεθεί ο υπαίτιος. Αν δεν είχε εξοστρακιστεί το σφαιρίδιο ή αν είχε ακολουθήσει άλλη διαδρομή θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό», σημειώνει.

Γύρω από την περιοχή δεν έγινε αντιληπτή ύποπτη κίνηση. Το μόνο που μπορεί να υποθέσει ο οδηγός, είναι ότι κάποιος περίοικος πυροβόλησε με αεροβόλο από ψηλά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου τελικά δεν βρήκαν στο σημείο βολίδα.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο προέτρεψαν τον επαγγελματία να απευθυνθεί στο «100» και να καταγγείλει το περιστατικό, προκειμένου να καταγραφεί.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση 16χρονης: Οι αναρτήσεις και η καταγγελία για κακοποίηση – «Μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει» – Είχε προσπαθήσει να «χαθεί» άλλες δύο φορές

Γιατί άνοιξε «πόλεμος» με την Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι τον τροφοδοτούν και τι επιδιώκουν

Καλάβρυτα: Έκρηξη σε μηχάνημα οξυγόνου, τραυματίστηκε 85χρονος