search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 11:11

Περίεργο περιστατικό στον Βόλο – Πυροβόλησαν ταξί με αεροβόλο (photo)

14.01.2026 11:11
taxi_volos2

Ενα πολύ περίεργο περιστατικό συνέβη την Τρίτη στο κέντρο του Βόλου, ενώ ταξί έκανε προσωρινή στάση σε περιοχή κοντά στο Ξενία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, την ώρα που ο οδηγός ετοιμαζόταν να κατέβει από το αυτοκίνητο και να βοηθήσει την πελάτισσά του που είχε παραλάβει από το λιμάνι, με τις αποσκευές, ακούστηκε ξαφνικά δυνατός κρότος και στη συνέχεια ο οδηγός διαπίστωσε έκπληκτος πως κάποιος είχε πυροβολήσει το ταξί.

Αρχικώς υπέθεσε ότι κάποιος είχε πετάξει νεράτζι, κοιτώντας όμως πιο προσεκτικά την οροφή, διέκρινε ότι κοντά στη φωτεινή επιγραφή υπήρχε μια διπλή λακκούβα.

«Είναι μεγάλη η ζημιά που προκλήθηκε για να έγινε από νεράτζι ή πέτρα. Κάποιος πυροβόλησε από τους περιοίκους με αεροβόλο από ψηλά», καταγγέλλει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Ο οδηγός ταξί παρέμενε μέχρι πριν λίγο στην περιοχή ενώ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου ερευνούσαν τι συνέβη.

Ο επαγγελματίας λέει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ότι «το μεταλλικό σφαιρίδιο αφού βρήκε στην οροφή εξοστρακίστηκε».

Ο θόρυβος ήταν πολύ δυνατός. Η πελάτισσά του τρόμαξε, ενώ μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε και σε ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν έξω από φροντιστήριο και περίμενε το εγγόνι της.

Ολοι απόρησαν τι συνέβη και από που προήλθε ο δυνατός θόρυβος.

«Ηταν σαν να χτύπησε την οροφή σκεπάρνι. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και πως πρέπει οπωσδήποτε να ερευνηθεί και να βρεθεί ο υπαίτιος. Αν δεν είχε εξοστρακιστεί το σφαιρίδιο ή αν είχε ακολουθήσει άλλη διαδρομή θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό», σημειώνει.

Γύρω από την περιοχή δεν έγινε αντιληπτή ύποπτη κίνηση. Το μόνο που μπορεί να υποθέσει ο οδηγός, είναι ότι κάποιος περίοικος πυροβόλησε με αεροβόλο από ψηλά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου τελικά δεν βρήκαν στο σημείο βολίδα.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο προέτρεψαν τον επαγγελματία να απευθυνθεί στο «100» και να καταγγείλει το περιστατικό, προκειμένου να καταγραφεί.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση 16χρονης: Οι αναρτήσεις και η καταγγελία για κακοποίηση – «Μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει» – Είχε προσπαθήσει να «χαθεί» άλλες δύο φορές

Γιατί άνοιξε «πόλεμος» με την Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι τον τροφοδοτούν και τι επιδιώκουν

Καλάβρυτα: Έκρηξη σε μηχάνημα οξυγόνου, τραυματίστηκε 85χρονος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brazil new
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Παγωτά και γρανίτες για τα ζώα του ζωολογικού κήπου στο Ρίο λόγω ακραίου καύσωνα

Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

tsiaras_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Το μπαλάκι στους αγρότες πετάει ο Τσιάρας: «Η ευθύνη περνάει στην πλευρά τους» – Τρακτέρ στην Αθήνα η «πρόταση» Καρδίτσας και Νίκαιας

l;eros new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Λέρου: Απλήρωτοι 80 συμβασιούχοι εργαζόμενοι – Ο Διοικητής υπέβαλλε την παραίτηση του

sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Χειροπέδες σε έξι ανήλικους για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 12:12
brazil new
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Παγωτά και γρανίτες για τα ζώα του ζωολογικού κήπου στο Ρίο λόγω ακραίου καύσωνα

Matthew- McConaughey
LIFESTYLE

Ο Matthew McConaughey κατοχυρώνει τον εαυτό του ως… «trademark» για να καταπολεμήσει τα deepfake

tsiaras_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Το μπαλάκι στους αγρότες πετάει ο Τσιάρας: «Η ευθύνη περνάει στην πλευρά τους» – Τρακτέρ στην Αθήνα η «πρόταση» Καρδίτσας και Νίκαιας

1 / 3