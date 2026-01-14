Θητεία Τραμπ: Μέσα σε ένα έτος ο νυν πρόεδρος ξεπέρασε σε βομβαρδισμούς όλη την 4ετία Μπάιντεν

Μπορεί να έχει αυτοανακηρυχθεί ως ο «πρόεδρος της ειρήνης» – που απαιτεί κιόλας να του απονεμηθεί και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ωστόσο, τα στοιχεία της ΜΚΟ ACLED δείχνουν το εντελώς αντίθετο:

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει ιδιαίτερη έφεση στη χρήση στρατιωτικής βίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΜΚΟ ACLED, από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν τόσα αεροπορικά πλήγματα όσο είχαν καταγραφεί καθ’ όλη την τετραετία της θητείας του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα, τα πλήγματα εναντίον της αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, κατά την επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου 2026, αύξησαν το σύνολο της πρώτης χρονιάς της θητείας του Τραμπ στα 672 αεροπορικά πλήγματα ή επιθέσεις με drones, έναντι 694 κατά την προεδρία Μπάιντεν (2021-2025).

Όμως, σε ό,τι αφορά μονομερή πλήγματα χωρίς συμμάχους, ο Τραμπ έχει ήδη υπερβεί κατά πολύ τον Μπάιντεν: 587 έναντι 494 σε τέσσερα χρόνια.

Ο «χάρτης» των επιδρομών επί προεδρίας Τραμπ

Σύμφωνα με την ACLED, πάνω από 7 στα 10 πλήγματα τον τελευταίο χρόνο είχαν στόχο την Υεμένη, κυρίως το κίνημα Χούθι, ενώ περίπου 2 στα 10 στοχοποιούσαν ισλαμιστές μαχητές στη Σομαλία.

Άλλες περιοχές όπου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές περιλαμβάνουν:

Νιγηρία

Συρία

Ιράκ

Ιράν

Καραϊβική και ανατολικό Ειρηνικό (κατά διακινητών ναρκωτικών, από τον Σεπτέμβριο 2025)

Συνολικά, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και αμάχους.

Η γενική διευθύντρια της ACLED, Κλιόνα Ράλι, σχολιάζει ότι ο πολλαπλασιασμός των βομβαρδισμών «θέτει υπό αμφισβήτηση την ιδέα ότι η ισχύς κάθε χώρας πρέπει να περιορίζεται από αμοιβαία αποδεκτούς κανόνες του διεθνούς δικαίου».

«Όταν ο πρόεδρος (Τραμπ) δηλώνει ότι μόνο η ‘προσωπική ηθική’ του περιορίζει το τι μπορεί να κάνει, αυτό σηματοδοτεί απομάκρυνση από το δίκαιο, τους θεσμούς και τις συμμαχίες», εξηγεί.

Σημειώνεται ότι η ACLED καταμετρά τα πλήγματα και τα θύματα συγκεντρώνοντας δεδομένα από ανοικτές πηγές, που έχει επιλέξει κρίνοντας πως έτσι είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των στοιχείων (μέσα ενημέρωσης, θεσμούς, τοπικούς εταίρους).

