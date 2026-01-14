search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026
14.01.2026

Το μπαλάκι στους αγρότες πετάει ο Τσιάρας: «Η ευθύνη περνάει στην πλευρά τους» – Τρακτέρ στην Αθήνα η «πρόταση» Καρδίτσας και Νίκαιας

14.01.2026
tsiaras_new_123

Το μπαλάκι των ευθυνών πέταξε στους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στον απόηχο της συνάντησης εκπροσώπων τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση είναι πάντα υπέρ του διαλόγου» και ότι «το μέρος της ευθύνης περνάει στην απέναντι πλευρά». «Είναι εντελώς προσχηματικό το αν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου 25 ή 35 άτομα. Οι λόγοι που δεν προσήλθε η μία πλευρά των μπλόκων στη συζήτηση, δεν στέκουν στην κοινή λογική», υποστήριξε μετά το χθεσινό μπρα ντε φερ.

Συνεχίζοντας τη συλλογιστική του πρόσθεσε ότι : «Είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι αυτή τη διαδικασία, καθώς η κυβέρνηση έχει κάνει τα δικά της βήματα, όταν τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι», και συνέχισε: «Η κυβέρνηση είναι πάντα υπέρ του διαλόγου όταν όμως ο ίδιος ο πρωθυπουργός απευθύνει τουλάχιστον δύο προσκλήσεις, γίνονται υπαναχωρήσεις και δεν υπάρχει ανταπόκριση, το μέρος της ευθύνης περνάει στην απέναντι πλευρά κι εκείνοι πρέπει να απαντήσουν πραγματικά γιατί δεν το κάνουν.

Παρά το ότι δόθηκαν ευκαιρίες για διάλογο, να λυθούν τα θέματα, δεν μπορεί πλέον να ανέχεται κάποιος, συμπεριφορές που πλήττουν την ελληνική κοινωνία και δημιουργούν σοβαρές συνέπειες στην ίδια την ελληνική οικονομία».

Παράλληλα, είπε ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει νέα συνάντηση για το θέμα της ευλογιάς των προβάτων, στην οποία, όπως ανέφερε, «προφανώς και μπορεί να υπάρχει εκεί εκπροσώπηση και από τα άλλα μπλόκα. Η κτηνοτροφία έχει τεράστια αξία».

Οι κινήσεις των αγροτών

Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στο κέντρο πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, με κύριο «μενού» την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι να τους δεχτεί ο πρωθυπουργός.

Από την Καρδίτσα, προτάθηκε να παραμείνουν τα τρακτέρ στον Ε65 και οι αγρότες να κατέβουν στην Αθήνα με τρακτέρ, Ι.Χ. και λεωφορεία, να κάνουν εκεί ένα αγροτικό συλλαλητήριο, καλώντας παράλληλα και τον κόσμο που όλες αυτές τις ημέρες, όπως οι ίδιοι λένε, τους στήριξαν ουσιαστικά σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης που κάνουν.

Αυτή είναι η πρόταση και του μπλόκου της Νίκαιας και αναμένεται να γίνει γνωστό ποιες άλλες προτάσεις θα πέσουν στο τραπέζι κατά την διάρκεια της σημερινής σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης που δεν προσήλθαν στον χθεσινό διάλογο και θα επιδιώξουν συνάντηση μαζί του αν κατέβουν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι αγρότες διατηρούν στο τραπέζι την πρόταση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά με τους ίδιους όρους, δηλαδή δύο επιτροπές 25 και 10 ατόμων, από τα 62 εκπροσωπούμενα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας», δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026
