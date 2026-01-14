Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο: Η νέα σειρά live music sessions του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων εγκαινιάζει τον Ιανουάριο του 2026 τη σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», μια μηνιαία συνάντηση με τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία, σε επιμέλεια του ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Φλωράκη (Τρίτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, Kosmos 93.6).

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στον τρίτο όροφο του μουσείου, κάθε συνάντηση φιλοξενεί διαφορετικό καλλιτέχνη μάς και ταξιδεύει σε ένα άλλο μουσικό είδος, μεταμορφώνοντας την κάθε βραδιά σε μια μυσταγωγική εμπειρία: ένας διάλογος πάνω στη μουσική, την προσωπική ιστορία κάθε δημιουργού και το τώρα της ζωντανής performance.

Ημερομηνίες: Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, 19 Φεβρουαρίου, 19 Μαρτίου, 16 Απριλίου, 14 Μαΐου, 11 Ιουνίου 2026. Tο line-up θα ανακοινώνεται μηνιαία εδώ.

Διοργάνωση: Μουσείο Μαρία Κάλλας

Σύλληψη – Ιδέα: Μορφούλα Γαλοπούλου, Γιώργος Φλωράκης

Επιμέλεια: Γιώργος Φλωράκης

1ο Live Music Session: Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026

Guest: Μυρτώ Παπαθανασίου

Η σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο» ανοίγει με την καταξιωμένη σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου, μια καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές όπερας παγκοσμίως και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και μαέστρους.

Μαζί με τον διακεκριμένο πιανίστα Δημήτρη Γιάκα, θα μοιραστούν επιλεγμένες στιγμές από το λυρικό ρεπερτόριο, ενώ παράλληλα, μέσα από μια ανοιχτή συζήτηση με τον Γιώργο Φλωράκη, θα φωτίσουν όψεις της καλλιτεχνικής της διαδρομής, ρόλους, συνεργασίες και εμπειρίες από τις μεγάλες σκηνές του κόσμου.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026

Ώρα Προσέλευσης 20.00

Ώρα Έναρξης: 20.30 – Διάρκεια: 2 ώρες

Εισιτήριο εισόδου: 17€ – Περιλαμβάνεται η είσοδος στην μόνιμη έκθεση του μουσείου πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Στον χώρο θα λειτουργεί μπαρ.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – Απαραίτητη η προκράτηση μέσω more.com – Κλείστε την θέση σας εδώ