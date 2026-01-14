search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 17:49
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 17:06

Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο: Η νέα σειρά live music sessions του Μουσείου Μαρία Κάλλας

14.01.2026 17:06
MCM_TRAGOUDIA_APO _TON_TRITO_OROFO

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων εγκαινιάζει τον Ιανουάριο του 2026 τη σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», μια μηνιαία συνάντηση με τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία, σε επιμέλεια του ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Φλωράκη (Τρίτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, Kosmos 93.6).

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στον τρίτο όροφο του μουσείου, κάθε συνάντηση φιλοξενεί διαφορετικό καλλιτέχνη μάς και ταξιδεύει σε ένα άλλο μουσικό είδος, μεταμορφώνοντας την κάθε βραδιά σε μια μυσταγωγική εμπειρία: ένας διάλογος πάνω στη μουσική, την προσωπική ιστορία κάθε δημιουργού και το τώρα της ζωντανής performance.

Ημερομηνίες: Πέμπτη,  22 Ιανουαρίου, 19 Φεβρουαρίου, 19 Μαρτίου, 16 Απριλίου, 14 Μαΐου, 11 Ιουνίου 2026. Tο line-up θα ανακοινώνεται μηνιαία εδώ.

Διοργάνωση: Μουσείο Μαρία Κάλλας

Σύλληψη – Ιδέα: Μορφούλα Γαλοπούλου, Γιώργος Φλωράκης

Επιμέλεια: Γιώργος Φλωράκης

1ο Live Music Session: Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026

Guest: Μυρτώ Παπαθανασίου

Η σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο» ανοίγει με την καταξιωμένη σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου, μια καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές όπερας παγκοσμίως και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και μαέστρους.

Μαζί με τον διακεκριμένο πιανίστα Δημήτρη Γιάκα, θα μοιραστούν επιλεγμένες στιγμές από το λυρικό ρεπερτόριο, ενώ παράλληλα, μέσα από μια ανοιχτή συζήτηση με τον Γιώργο Φλωράκη, θα φωτίσουν όψεις της καλλιτεχνικής της διαδρομής, ρόλους, συνεργασίες και εμπειρίες από τις μεγάλες σκηνές του κόσμου.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026

Ώρα Προσέλευσης 20.00

Ώρα Έναρξης: 20.30 – Διάρκεια: 2 ώρες

Εισιτήριο εισόδου: 17€ – Περιλαμβάνεται η είσοδος στην μόνιμη έκθεση του μουσείου πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Στον χώρο θα λειτουργεί μπαρ.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων – Απαραίτητη η προκράτηση μέσω more.com – Κλείστε την θέση σας εδώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πιάστηκαν στα χέρια μαθητές στο σχολείο τους – Έπεσαν μπουνιές, μπλέχτηκαν και εξωσχολικοί

antonis-saoulidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

russian embassy cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος ερευνά τον θάνατο Ρώσου διπλωμάτη που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της GRU

agrotes-234235-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκός καπνός» από τους αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη – Χωρίς συλλαλητήριο, με τα τρακτέρ στα μπλόκα – Όρους θέτει το Μαξίμου

kiara ferani 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αθωώθηκε η influencer Κιάρα Φεράνι για τις κατηγορίες για απάτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 17:48
kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πιάστηκαν στα χέρια μαθητές στο σχολείο τους – Έπεσαν μπουνιές, μπλέχτηκαν και εξωσχολικοί

antonis-saoulidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

russian embassy cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος ερευνά τον θάνατο Ρώσου διπλωμάτη που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της GRU

1 / 3