search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:42
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 08:10

Papagalos: GreekSunday στη Γλυφάδα με setmenu και μουσική

15.01.2026 08:10
papagalos restorant

Greek Sunday στο Papagalos στη Γλυφάδα, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, με ένα μεσημεριανό set menu που κινείται στη λογική του «κυριακάτικου τραπεζιού» και των πιάτων για μοίρασμα.

Το μενού ξεκινά με χειροποίητα ψωμιά και αρωματισμένες ελιές, ενώ στη συνέχεια προβλέπονται σαλάτα και ελληνικά ορεκτικά που έρχονται στο τραπέζι σε μορφή sharing. Ανάμεσα σε όσα αναφέρονται είναι κεφτεδάκια Black Angus, ντάκος με κρητική μυζήθρα και διάφορα spreads.

Στα κυρίως πιάτα περιλαμβάνονται αρνίσιο μπούτι στη σχάρα και μοσχαράκι γιουβέτσι, ενώ το γεύμα ολοκληρώνεται με γλυκό, όπως καρυδόπιτα, cremeux σοκολάτας και χειροποίητο παγωτό βανίλιας Μαδαγασκάρης, με αρώματα πορτοκαλιού και αναφορά σε κρόκο Κοζάνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την ατμόσφαιρα της ημέρας θα συνοδεύει ελληνική μουσική.

Διαβάστε επίσης:

ICAP CRIF: Οι 500 πιο κερδοφόρες «ορίζουν» την αγορά 64% του τζίρου και σχεδόν 80% EBITDA το 2024

Όμιλος Σαράντη: Η διεθνής επέκταση η εξαγορά Stella Pack και οι στόχοι ESG στο επίκεντρο του TIME

EUROCERT: Ολοκληρώθηκε το πρώτο σεμινάριο Carbon Footprint Manager με εκπαίδευση στα πρότυπα ISO και πιστοποίηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
warner_netflix
MEDIA

NETFLIX: Μετρητά «ρίχνει» στο τραπέζι της Warner Bros Discovery για «κλειδώσει» το ντιλ

meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε δάκρυα στο Ευρωκοινοβούλιο – «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης» (Video)

mavromatis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Μαυρομμάτης: Δεν θα βγω άμεσα από την κλινική, οικογένεια δεν υπάρχει για μένα

Police
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Every breath you take»: Πώς το θρυλικό τραγούδι διέλυσε τους Police – Οι διαφωνίες, το ξύλο και τα δικαστήρια

enfia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς «κλειδώνει» η έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα σπίτια – οι προθεσμίες και οι παγίδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

volanis-new
LIFESTYLE

Σώτης Βολάνης: Αντιδράσεις για την αιφνίδια αποχώρησή του από νυχτερινό κέντρο - «Έμειναν 60 οικογένειες χωρίς δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:42
warner_netflix
MEDIA

NETFLIX: Μετρητά «ρίχνει» στο τραπέζι της Warner Bros Discovery για «κλειδώσει» το ντιλ

meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε δάκρυα στο Ευρωκοινοβούλιο – «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης» (Video)

mavromatis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Μαυρομμάτης: Δεν θα βγω άμεσα από την κλινική, οικογένεια δεν υπάρχει για μένα

1 / 3