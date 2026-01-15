Papagalos: GreekSunday στη Γλυφάδα με setmenu και μουσική

Greek Sunday στο Papagalos στη Γλυφάδα, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, με ένα μεσημεριανό set menu που κινείται στη λογική του «κυριακάτικου τραπεζιού» και των πιάτων για μοίρασμα.

Το μενού ξεκινά με χειροποίητα ψωμιά και αρωματισμένες ελιές, ενώ στη συνέχεια προβλέπονται σαλάτα και ελληνικά ορεκτικά που έρχονται στο τραπέζι σε μορφή sharing. Ανάμεσα σε όσα αναφέρονται είναι κεφτεδάκια Black Angus, ντάκος με κρητική μυζήθρα και διάφορα spreads.

Στα κυρίως πιάτα περιλαμβάνονται αρνίσιο μπούτι στη σχάρα και μοσχαράκι γιουβέτσι, ενώ το γεύμα ολοκληρώνεται με γλυκό, όπως καρυδόπιτα, cremeux σοκολάτας και χειροποίητο παγωτό βανίλιας Μαδαγασκάρης, με αρώματα πορτοκαλιού και αναφορά σε κρόκο Κοζάνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την ατμόσφαιρα της ημέρας θα συνοδεύει ελληνική μουσική.

Διαβάστε επίσης:

ICAP CRIF: Οι 500 πιο κερδοφόρες «ορίζουν» την αγορά 64% του τζίρου και σχεδόν 80% EBITDA το 2024

Όμιλος Σαράντη: Η διεθνής επέκταση η εξαγορά Stella Pack και οι στόχοι ESG στο επίκεντρο του TIME

EUROCERT: Ολοκληρώθηκε το πρώτο σεμινάριο Carbon Footprint Manager με εκπαίδευση στα πρότυπα ISO και πιστοποίηση