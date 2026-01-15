Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα οι πληρωμές των τελευταίων δικαιούχων για το 2025 (video)

Σήμερα, Πέμπτη (15/1), είναι προγραμματισμένο να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και των τελευταίων δικαιούχων οι επιστροφές ενοικίου για το 2025.

Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά που υλοποιήθηκε το μέτρο της επιστροφής ενοικίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα προχωρήσει στην πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

