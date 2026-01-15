search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:11
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 07:22

Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα οι πληρωμές των τελευταίων δικαιούχων για το 2025 (video)

15.01.2026 07:22
akinita_0801_1460-820_new

Σήμερα, Πέμπτη (15/1), είναι προγραμματισμένο να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και των τελευταίων δικαιούχων οι επιστροφές ενοικίου για το 2025.

Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά που υλοποιήθηκε το μέτρο της επιστροφής ενοικίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα προχωρήσει στην πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Διαβάστε επίσης:

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Real estate: Αύξηση τιμών 9,6% το 2025 – Πoυλήθηκαν 41.743 ακίνητα αξίας πάνω από 4,2 δισ. ευρώ.

ΕΝΦΙΑ 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκπτωση στις ασφαλισμένες κατοικίες – Βήμα βήμα η διαδικασία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TAILAND_GERANOS_DYSTIXIMA
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Δύο νεκροί από νέα πτώση γερανού σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mineapolis_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη – Στόχος μετανάστης από τη Βενεζουέλα (videos)

barelia krasi
BUSINESS

Ελληνικά Οινοποιεία: Συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου από 1/1/2026

lora_exafanisi_star
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης: «Πάντα μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει, πιεζόταν πάρα πολύ» – Η μαρτυρία της φίλης της και το στίγμα στου Ζωγράφου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

papaligoura
LIFESTYLE

Λένα Παπαληγούρα: «Έχω νιώσει άβολα – Με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του πατέρα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:07
TAILAND_GERANOS_DYSTIXIMA
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Δύο νεκροί από νέα πτώση γερανού σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mineapolis_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη – Στόχος μετανάστης από τη Βενεζουέλα (videos)

1 / 3