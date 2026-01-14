ΕΝΦΙΑ 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκπτωση στις ασφαλισμένες κατοικίες – Βήμα βήμα η διαδικασία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άνοιξε την Τετάρτη η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες για το έτος 2026.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα (Α. 1005/2026), καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της μείωσης ΕΝΦΙΑ σε κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών.
Για το 2026, η αξία ανακατασκευής των κατοικιών ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα, για τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια παρέχεται πλέον η δυνατότητα προσκόμισης βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ).
Συγκεκριμένα εφαρμόζεται:
Η διαδικασία χορήγησης της μείωσης ΕΝΦΙΑ καθορίζεται ως εξής:
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
