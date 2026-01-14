search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 22:15
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 20:19

ΕΝΦΙΑ 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκπτωση στις ασφαλισμένες κατοικίες – Βήμα βήμα η διαδικασία

14.01.2026 20:19
akinita

Άνοιξε την Τετάρτη η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες για το έτος 2026.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα (Α. 1005/2026), καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της μείωσης ΕΝΦΙΑ σε κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών.

Για το 2026, η αξία ανακατασκευής των κατοικιών ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα, για τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια παρέχεται πλέον η δυνατότητα προσκόμισης βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ).

Συγκεκριμένα εφαρμόζεται:

  • Μείωση ΕΝΦΙΑ 20% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον είναι ασφαλισμένες για ένα (1) έτος έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.
  • Μείωση ΕΝΦΙΑ 10% σε κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ, υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
  • Αναλογική μείωση ΕΝΦΙΑ, σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας του ενός (1) έτους και ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης τους τρείς μήνες.

Η διαδικασία χορήγησης της μείωσης ΕΝΦΙΑ καθορίζεται ως εξής:

  1. Οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν στην ΑΑΔΕ, έως τις 10/1, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών που καλύπτουν τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και ήταν σε ισχύ εντός του 2025.
  2. Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις, έως τις 16/2 στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.
  3. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία έως τις 28/2.
  4. Η ΑΑΔΕ επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, η οποία και χορηγείται στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές Παροχές, Δωρεές μέσω myPROPERTY > Αιτήσεις μέσω myPROPERTY > Αίτηση Χορήγησης Μείωσης ΕΝΦΙΑ Ασφαλισμένων Κατοικιών

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΚΑ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας – Έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων (video)

Έρχονται αυξήσεις ως και 50% σε 250 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ – Στα ύψη φρούτα, καφές και σοκολάτες

Επίδομα Παιδιού 2025: Τέλος χρόνου για την εκκαθαριστική δόση – Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delcy rodrigez 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεκινά μια νέα πολιτική εποχή ανεκτικότητας, δηλώνει η Ντέλσι Ροντρίγκες – Απελευθερώνονται κρατούμενοι

rania-tzima
MEDIA

Τζίμα για πόρισμα-κόλαφος για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»

trump mamdani oval grafeio 12 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Από άσπονδοι εχθροί έγιναν… φίλοι: Η απρόσμενη… αγάπη Τραμπ – Μαμντάνι- Ανταλλάσσουν συχνά μηνύματα

medvedef
ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα χε@@@@ πάνω τους και θα την παραδώσουν

greenland-ice-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Η θεμελιώδης διαφωνία» για τη Γροιλανδία παραμένει μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Εντείνει την στρατιωτική της παρουσία η Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 22:12
delcy rodrigez 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεκινά μια νέα πολιτική εποχή ανεκτικότητας, δηλώνει η Ντέλσι Ροντρίγκες – Απελευθερώνονται κρατούμενοι

rania-tzima
MEDIA

Τζίμα για πόρισμα-κόλαφος για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»

trump mamdani oval grafeio 12 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Από άσπονδοι εχθροί έγιναν… φίλοι: Η απρόσμενη… αγάπη Τραμπ – Μαμντάνι- Ανταλλάσσουν συχνά μηνύματα

1 / 3