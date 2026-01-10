ΕΝΦΙΑ 2026: Ασφαλισμένες κατοικίες, εκπτώσεις φόρου, προϋποθέσεις, προθεσμίες και βήματα δήλωσης στην ΑΑΔΕ για ιδιοκτήτες

Η δυνατότητα μείωσης του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες διατηρείται και για το 2026, προσφέροντας σε ιδιοκτήτες ακινήτων ένα συγκεκριμένο φορολογικό όφελος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι και ολοκληρώνεται σωστά η ηλεκτρονική διαδικασία δήλωσης.

Η έκπτωση στον φόρο φτάνει έως και το 20% και εξαρτάται από τη συνολική αντικειμενική αξία των κατοικιών, καθώς και από τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. Για κατοικίες συνολικής αξίας έως 500.000 ευρώ, η πλήρης ασφάλιση για όλο το προηγούμενο έτος έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας οδηγεί στη μέγιστη μείωση. Αν η αξία υπερβαίνει το όριο αυτό, το ποσοστό της έκπτωσης περιορίζεται στο 10%. Σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης διάρκειας, η μείωση προσαρμόζεται αναλογικά, ανάλογα με τους μήνες κάλυψης.

Δικαιούχοι της μείωσης είναι φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα σε κατοικία δηλωμένη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Η ασφάλιση πρέπει να έχει συναφθεί με ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο σχετικό μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος και να καλύπτει σωρευτικά τους τρεις βασικούς κινδύνους. Παράλληλα, το ασφαλιστήριο οφείλει να αφορά το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτιρίου και να αφορά το προηγούμενο έτος από εκείνο στο οποίο γίνεται η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Η αίτηση για τη μείωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της εφαρμογής myProperty, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Ο φορολογούμενος καλείται να συσχετίσει κάθε ακίνητο με τον αντίστοιχο ΑΤΑΚ και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που το αφορά. Σε περίπτωση που η κατοικία δεν εμφανίζεται στο σύστημα, απαιτείται προηγουμένως έλεγχος και, αν χρειάζεται, διόρθωση των στοιχείων στο Ε9.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Ο λήπτης της ασφάλισης δηλώνει τους ΑΦΜ όλων των συνιδιοκτητών που έχουν δικαίωμα επί της κατοικίας, ενώ οι τελευταίοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ και καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συσχέτιση. Αντίστοιχα, όταν η ασφάλιση έχει συναφθεί για λογαριασμό τρίτου προσώπου, πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου του ακινήτου.

Για φορολογούμενους που είχαν υποβάλει αίτηση τα προηγούμενα έτη, το σύστημα μπορεί να εμφανίσει προσυμπληρωμένη αίτηση βάσει των στοιχείων που έχουν διαβιβαστεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η προσυμπλήρωση δεν σημαίνει αυτόματη αποδοχή, καθώς συνιστάται έλεγχος των δεδομένων και επικαιροποίησή τους πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις.

Με την προθεσμία υποβολής να τοποθετείται στα μέσα Φεβρουαρίου, οι ιδιοκτήτες καλούνται να κινηθούν έγκαιρα. Η σωστή δήλωση της ασφάλισης και η επιβεβαίωση όλων των στοιχείων αποτελούν βασική προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη η έκπτωση και να μειωθεί ο τελικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ του 2026.

Διαβάστε επίσης:

Σε τεντωμένο σχοινί: Νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε πέμπτο δεξαμενόπλοιο – Πειρατεία σε Ατλαντικό και Καραϊβική

Ο «Άγγελος των Μαχαιριών»: Ένα γλυπτό ενάντια στη βία φτιαγμένο από μαχαίρια (photos/videos)

«Ο Παχλαβί θα επιστρέψει» – Ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν συνδέεται με τις μαζικές διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ