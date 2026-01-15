Real estate: Αύξηση τιμών 9,6% το 2025 – Πoυλήθηκαν 41.743 ακίνητα αξίας πάνω από 4,2 δισ. ευρώ.

Η αγορά ακινήτων κράτησε υψηλές ταχύτητες και το 2025, με τις τιμές πώλησης και τις μεταβιβάσεις να παραμένουν σε ανοδική τροχιά. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η χρονιά έκλεισε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα, με βάση τα συμβόλαια που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, μέσα στο 2025 άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα, συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 4,2 δισ. ευρώ.

Η εικόνα που βγαίνει από τις αγοραπωλησίες είναι διπλή: από τη μία συνεχίζεται η κινητικότητα, από την άλλη οι τιμές —ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές— ανεβαίνουν σε επίπεδα που αφήνουν όλο και περισσότερους εκτός. Οι ακριβότερες συναλλαγές εντοπίζονται σε περιοχές όπου «παίζουν» μεγάλα ποσά, όπως Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό, Άλιμος, Κολωνάκι, Φιλοθέη, αλλά και σε νησιά υψηλής ζήτησης όπως Σπέτσες και Κέα. Εκεί καταγράφονται συμφωνίες εκατομμυρίων, με τιμές που δύσκολα συνδέονται με εισοδήματα της πραγματικής οικονομίας.

Στα στοιχεία εμφανίζονται και μεμονωμένες συναλλαγές που προκαλούν συζητήσεις. Ενδεικτικά, καταγράφεται διαμέρισμα 112 τ.μ. κατασκευής 1964 στον Πειραιά, το οποίο φαίνεται να πουλήθηκε, σύμφωνα με το συμβόλαιο, στην τιμή των 3,9 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, «έκπληξη» προκαλούν και οι τιμές σε θέσεις στάθμευσης. Σύμφωνα με συμβόλαιο αγοραπωλησίας, μια θέση 12,5 τ.μ. στην Κηφισιά καταγράφηκε να πωλείται 1 εκατ. ευρώ — ποσό που σε άλλες περιοχές αντιστοιχεί στο κόστος αγοράς κατοικίας.

Ο Δήμος Αθηναίων βρέθηκε στην πρώτη θέση στις μεταβιβάσεις, καθώς το 2025 πραγματοποιήθηκαν 5.816 αγοραπωλησίες εντός των ορίων του δήμου, με συνολική αξία περίπου 626 εκατ. ευρώ. Είναι μια ένδειξη ότι το κέντρο εξακολουθεί να έχει ζήτηση, είτε για κατοικία είτε για επένδυση, όμως η τάση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο μέσος κάτοικος μπορεί να ακολουθήσει.

Συνολικά, από τα 41.743 ακίνητα που μεταβιβάστηκαν το 2025, η μέση αξία ανά μεταβίβαση υπολογίζεται στα 100.770 ευρώ. Η σύνθεση των μεταβιβάσεων δείχνει ότι ο κύριος όγκος αφορά κατοικίες, αλλά όχι μόνο. Συγκεκριμένα, από τα καταχωρισμένα συμβόλαια προκύπτουν: 21.354 διαμερίσματα συνολικής αξίας περίπου 2,25 δισ. ευρώ, 4.278 μονοκατοικίες αξίας περίπου 451,11 εκατ. ευρώ, 6.566 οικόπεδα περίπου 729,5 εκατ. ευρώ, 3.394 ακίνητα επαγγελματικής στέγης περίπου 589,37 εκατ. ευρώ και 1.958 θέσεις στάθμευσης περίπου 23,8 εκατ. ευρώ. Η «επένδυση» στην κατοικία παραμένει το βασικό κομμάτι, αλλά η κινητικότητα στα οικόπεδα και στα επαγγελματικά ακίνητα δείχνει ότι αρκετοί κινούνται με πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ή με στόχο την απόδοση.

Στο κομμάτι των ξένων κεφαλαίων, πάντως, το 2025 φάνηκε μια υποχώρηση του ρυθμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισπράξεις από ξένες άμεσες επενδύσεις για αγορά ακινήτων την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 έφτασαν τα 1,465 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 23,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όταν είχαν ανέλθει σε 1,925 δισ. ευρώ. Με απλά λόγια: η «όρεξη» δεν κόπηκε, αλλά δεν είχε την ίδια ένταση. Αυτό έχει σημασία, γιατί τα ξένα κεφάλαια, ειδικά στο ανώτερο τμήμα της αγοράς, συχνά ανεβάζουν τον πήχη των τιμών, επηρεάζοντας τελικά και τις γύρω περιοχές.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι η ανοδική τάση στις τιμές και το ενδιαφέρον για επενδύσεις μπορεί να συνεχιστούν, αλλά πιο ήπια, εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές από διεθνείς μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Για τα ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, εκτιμάται ότι η δυναμική παραμένει θετική, με στήριξη από το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών, την πορεία του τουρισμού, τη βελτίωση μακροοικονομικών δεικτών και την αναβάθμιση υποδομών. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι τι σημαίνουν όλα αυτά για την καθημερινότητα: όταν το «καλό κομμάτι» ανεβάζει συνεχώς τιμές, η πίεση περνάει και στο υπόλοιπο της αγοράς, είτε μέσω αυξήσεων είτε μέσω περιορισμένης προσφοράς.

Στο επίπεδο των τιμών ανά περιοχή, σύμφωνα με τον δείκτη SPI του Spitogatos, τα νότια προάστια εξακολουθούν να είναι η ακριβότερη ζώνη της χώρας για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 4.125 ευρώ/τ.μ.. Ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα βόρεια προάστια, ενώ στην πρώτη πεντάδα των πιο ακριβών σημείων περιλαμβάνονται επίσης η Λευκάδα και τα Χανιά, με μέση ζητούμενη τιμή 2.936 ευρώ/τ.μ.. Στον αντίποδα, τα πιο οικονομικά σημεία για αγορά κατοικίας είναι η Καστοριά με 532 ευρώ/τ.μ., και ακολουθούν Κοζάνη, Φλώρινα, Κιλκίς, Καρδίτσα.

Στην Αττική, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,1% το 2025. Η Βουλιαγμένη παραμένει πρώτη στις ακριβότερες περιοχές, με 7.500 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό και η ζώνη Κολωνάκι–Λυκαβηττός. Στις πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας καταγράφονται περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, τμήματα των βορείων προαστίων, αλλά και σημεία του κέντρου της Αθήνας.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα νούμερα είναι ότι η αγορά παραμένει «ζωντανή», αλλά η απόσταση ανάμεσα σε όσους μπορούν να αγοράσουν και σε όσους απλώς κοιτάνε αγγελίες μεγαλώνει. Όταν υπάρχουν συμβόλαια με ποσά που θυμίζουν άλλες εποχές —ακόμη και για πάρκινγκ— η συζήτηση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και κοινωνική: ποιος μπορεί να στεγαστεί, ποιος μπορεί να μείνει στην περιοχή του, και ποιος τελικά σπρώχνεται όλο και πιο έξω, γιατί η κατοικία αντιμετωπίζεται σαν επένδυση πρώτης γραμμής και όχι σαν βασική ανάγκη.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΚΑ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας – Έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων (video)

Έρχονται αυξήσεις ως και 50% σε 250 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ – Στα ύψη φρούτα, καφές και σοκολάτες

Επίδομα Παιδιού 2025: Τέλος χρόνου για την εκκαθαριστική δόση – Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21