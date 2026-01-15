Κύπριος: Άρση ασυλίας του βουλευτή Νίκου Σύκα – Ερευνάται για φερόμενο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Σύκα, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, έπειτα από καταγγελία που αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Αθήνα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σημειώνεται ότι η πρώην, πλέον, σύντροφος του βουλευτή που είχε προβεί στην καταγγελία, στη συνέχεια την απέσυρε, δηλώνοντας πως δεν θέλει να προχωρήσει η διαδικασία και δεν έχει καμία απαίτηση από τον βουλευτή.

Η απόσυρση, ωστόσο, της καταγγελίας, δεν επηρεάζει τη διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με την πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, κρίθηκε πως συντρέχουν «γνήσιοι και σοβαροί λόγοι» δημοσίου συμφέροντος, για άρση της ασυλίας του βουλευτή, ενώ τα υπό διερεύνηση αδικήματα χαρακτηρίζονται σοβαρά και απαιτούν άμεση διερεύνηση.

Έρευνα για άσκηση βίας, επίθεση και απειλή

Με την άρση της βουλευτικής ασυλίας ανοίγει ο δρόμος για ποινική διερεύνηση τεσσάρων αδικημάτων που αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου και αφορούν σε άσκηση βίας, άσκηση ψυχολογικής βίας, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και απειλή.

Όπως αναφέρει το philenews.com, η γυναίκα φέρεται να ανέφερε προσβλητικά σχόλια πριν από κοινή έξοδο με τον βουλευτή και, μετά την επιστροφή στο ξενοδοχείο, άσκηση σωματικής βίας και απειλές.

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και σε ιατρική έκθεση από εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, καθώς και σε φωτογραφίες που παραδόθηκαν στην Αστυνομία.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του βουλευτή, πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ Χρήστος Πουργουρίδης, έθεσε τον προβληματισμό του για το κατά πόσο μπορεί να αποδειχθεί η υπόθεση χωρίς τη μαρτυρία της καταγγέλλουσας, αφού έχει αποσυρθεί η καταγγελία.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης αντέτεινε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, σε αυτή τη διαδικασία, δεν εξετάζει την επάρκεια του μαρτυρικού υλικού, αλλά αν το αίτημα είναι μη αυθαίρετο και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ενώ για την αξιολόγηση του υλικού και την ποινική πορεία αρμόδιος είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος όταν μελετήσει το υλικό της ανάκρισης θα αποφανθεί αν υπάρχει επαρκής μαρτυρία για ποινική δίωξη.

Μετά την άρση της βουλευτικής ασυλίας, οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στην ανακριτική διαδικασία και στη συνέχεια θα κριθεί, στη βάση του συνολικού υλικού, αν θα προχωρήσει η υπόθεση στο Δικαστήριο.

