Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη: Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Ολλανδία για ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο της Ουτρέχτης.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ολλανδικών αρχών.

2 explosions reported in Utrecht, Netherlands

Massive explosion rocks Utrecht city center! A gigantic blast (possibly 2 explosions) hit Visscherssteeg, causing a huge fire, debris everywhere, shattered windows & major building damage in the historic area.



At least 1 injured… pic.twitter.com/PVexVXgwT6 — Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) January 15, 2026

Ερείπια και σπασμένα τζάμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ ζημιές υπέστησαν γειτονικά καταστήματα και σπίτια.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

In the center of Utrecht, Netherlands there are reports of a large fire and several explosions in the Visscherssteeg. Images show that it is chaos and that there is debris everywhere https://t.co/SjwV2DnUs4 pic.twitter.com/KNPitbkTc2 January 15, 2026

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το τι προκάλεσε την έκρηξη.

At least ten people were injured after an explosion and large fire erupted in Utrecht, Netherlands. pic.twitter.com/qI0Sbt0qu4 January 15, 2026

Η δήμαρχος Σάρον Ντάικσμα δεν έκρυψε την ανησυχία της για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. «Πρωταρχικό μέλημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο NOS. «Η έκταση της καταστροφής είναι τόσο μεγάλη, που δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο», εξήγησε η δήμαρχος της Ουτρέχτης.

Flinke brand in Utrecht… ging knal aan vooraf. pic.twitter.com/LPpvVuP6uH — Arno Leblanc (@ArnoLeblanc) January 15, 2026

«Σείστηκε η γη», αφηγήθηκε η Μάργκοτ Σρέβερς που περνούσε από την περιοχή την ώρα της έκρηξης. «Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν κάτι σοβαρό», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Έτοιμος για διάλογο με την Ευρώπη ο Πούτιν – «Δεν μπορεί η ασφάλεια να είναι αλα καρτ, η Δύση αγνόησε τα συμφέροντα της Ρωσίας»

Ευρωπαϊκά στρατεύματα φτάνουν στη Γροιλανδία καθώς ο Τραμπ επιμένει να την αποκτήσει – «Μη μας αποκλείετε από την Αρκτική» διαμηνύει η Μόσχα

Ιράν: «Γρήγορο και αποφασιστικό» χτύπημα εξετάζει ο Τραμπ – Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο, λέει η Τεχεράνη