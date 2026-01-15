Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη: Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στην Ολλανδία για ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο της Ουτρέχτης.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ολλανδικών αρχών.
Ερείπια και σπασμένα τζάμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ ζημιές υπέστησαν γειτονικά καταστήματα και σπίτια.
Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.
Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το τι προκάλεσε την έκρηξη.
Η δήμαρχος Σάρον Ντάικσμα δεν έκρυψε την ανησυχία της για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. «Πρωταρχικό μέλημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο NOS. «Η έκταση της καταστροφής είναι τόσο μεγάλη, που δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο», εξήγησε η δήμαρχος της Ουτρέχτης.
«Σείστηκε η γη», αφηγήθηκε η Μάργκοτ Σρέβερς που περνούσε από την περιοχή την ώρα της έκρηξης. «Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν κάτι σοβαρό», συμπλήρωσε.
