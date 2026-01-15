Κυρανάκης εναντίον Λυμπερόπουλου για την απεργία των ταξί: Είναι ιδιοκτήτης και θέλει να κάνει πολιτική

Νέο επεισόδιο στην άγρια κόντρα μεταξύ οδηγών ταξί, που συνεχίζουν για τρίτη ημέρα την απεργία τους, και Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η απεργία των ταξί δεν «έχει ουσιαστικά κίνητρα» αλλά έχει «κομματικό όφελος για τον Θύμιο Λυμπερόπουλο».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το κόμιστρο δεν θα το αυξήσουμε, το είπαμε και να ξέρει ο κόσμος πως η απεργία έχει αίτημα και το κόμιστρο. Ένα άλλο αίτημα επίσης που δεν αναδεικνύει ο κ. Λυμπερόπουλος, αλλά έχει έρθει ως αίτημα στα χαρτιά, είναι ότι ζητούν να αλλάξει το καθεστώς του ποινικού μητρώου, να επιτραπεί δηλαδή να ανανεώνουν άδειες κάποιοι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν ποινικά αδικήματα, ξυλοδαρμούς, κλοπές. Αυτό δεν θα το κάνουμε. Έχει έρθει ως επίσημο αίτημα αλλά αυτό δεν το λένε στις κάμερες».

Και συνέχισε: «Εγώ δεν πιστεύω πως η απεργία έχει ουσιαστικά κίνητρα, αλλά προσχηματικά κίνητρα, καθαρά κομματικό όφελος για τον ίδιο τον Θύμιο Λυμπερόπουλο. Ο ίδιος θέλει να κάνει πολιτική, δεν τον νοιάζει αν θα χάσει λεφτά, γιατί ο ίδιος δεν είναι οδηγός, είναι ιδιοκτήτης. Εκμεταλλεύεται ως υπαλλήλους του τους οδηγούς που βλέπουμε στο τιμόνι. Το 80% που βλέπουμε στο τιμόνι είναι απλά οδηγοί, δεν είναι ιδιοκτήτες. Αυτοί λοιπόν οι οδηγοί μας καταγγέλλουν ότι οι ιδιοκτήτες των αδειών τους επιβάλλουν πάρα πολύ υψηλά και υπερβολικά μισθώματα. Δηλαδή την ημέρα τους ξεζουμίζουν για να πάρουν ένα μίσθωμα και του λέει ‘’βγάλτα πέρα μόνος σου, δούλεψε 10-12 ώρες-16 ώρες για να μου βγάλεις το μίσθωμα’’. Αυτό μας καταγγέλλουν οι οδηγοί για τους Λυμπερόπουλος».

Για την ηλεκτροκίνηση, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως «έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές. Το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που έλεγε πως σε 5 χρόνια, όποιο νέο ταξί μπαίνει θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητο. Σε αυτά τα πέντε χρόνια οι ταξιτζήδες άλλαξαν πάρα πολλοί τα οχήματά τους, παίρνοντας άλλα 15 χρόνια παράταση. Έχουν μείνει από τους 27.000, 270 οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να αλλάξουν. Από αυτούς εξαιρούνται όσοι είναι κοντά στη σύνταξη».

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η αντίθεση στην άμεση επιβολή της ηλεκτροκίνησης. Οι αυτοκινητιστές ζητούν τη μετάθεση της υποχρέωσης έως το 2035, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του μέτρου χωρίς επαρκές δίκτυο φόρτισης, με υψηλό ενεργειακό κόστος και απαγορευτικές τιμές αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, δεν συνιστά ουσιαστική περιβαλλοντική πολιτική αλλά απειλή για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων μεταξύ ταξί και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με οδηγό.

Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι το ταξί έχει αποκλειστικά το δικαίωμα της άμεσης μεταφοράς επιβατών από σημείο σε σημείο, ενώ τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό παρέχουν υπηρεσίες χρονομίσθωσης.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται κατώτατο όριο μίσθωσης 150 ευρώ συν ΦΠΑ, ώστε, όπως επισημαίνεται, να περιοριστεί η στρέβλωση της αγοράς.

Οι επαγγελματίες οδηγοί κάνουν λόγο για ανοχή της πολιτείας απέναντι σε πολυεθνικές πλατφόρμες μετακίνησης, οι οποίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, απορροφώντας έσοδα και πλήττοντας τα ελληνικά ραδιοταξί.

Όπως τονίζουν, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε άνιση μεταχείριση και απώλειες για τα δημόσια ταμεία.

Στο διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνεται και το πάγιο αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι το ταξί αποτελεί μέρος της δημόσιας συγκοινωνίας και ότι ο αποκλεισμός του επιβαρύνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το περιβάλλον.

Παράλληλα, οι οδηγοί ζητούν τον τερματισμό της τεκμαρτής φορολόγησης, την οποία χαρακτηρίζουν «κόκκινη γραμμή» για τον κλάδο, καθώς και την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για όλους.

Όπως σημειώνουν, το αυξημένο κόστος καυσίμων, συντήρησης και καθημερινής διαβίωσης έχει ήδη οδηγήσει πολλούς επαγγελματίες στα όριά τους.

Τέλος, το ΣΑΤΑ επαναφέρει το ζήτημα του λεγόμενου «ερανιστικού» νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών, για το οποίο -όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές- οι εξαγγελίες διαρκούν εδώ και δυόμισι χρόνια χωρίς να έχει υπάρξει αποτέλεσμα, αφήνοντας άλυτα συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου.

