Η «χρυσή» δεκαετία για την αύξηση της σύνταξης

Η στρατηγική επιλογή του χρόνου συνταξιοδότησης αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για το τελικό ποσό που θα βλέπουν οι μισθωτοί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα του ασφαλιστικού συστήματος, το «κλειδί» για υψηλότερες αποδοχές κρύβεται στην παραμονή στην εργασία πέραν των 30 ετών, με την περίοδο 30,1 έως 40 έτη ασφάλισης να προσφέρει τα πιο γενναιόδωρα ποσοστά αναπλήρωσης.

Η καθοριστική πενταετία 35-40

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι όσο περισσότερα χρόνια εξασφαλίζει κανείς μέσα σε αυτό το διάστημα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης. Ωστόσο, το πιο σημαντικό όφελος κλειδώνει στην πενταετία 35-40 έτη. Σε αυτό το σημείο, η καμπύλη των ποσοστών αναπλήρωσης κορυφώνεται, επιβραβεύοντας τους ασφαλισμένους που επιλέγουν την παρατεταμένη παραμονή στην αγορά εργασίας.

Παραδείγματα Οφέλους

Η διαφορά στις αποδοχές γίνεται εμφανής όταν συγκρίνουμε τις συντάξιμες αποδοχές με τα έτη υπηρεσίας:

• Για υψηλόμισθους (3.500€ αποδοχές): Η συμπλήρωση της 40ετίας οδηγεί σε μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης των 252 ευρώ σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά. Ακόμη και στην 35ετία, η αύξηση παραμένει σημαντική, αγγίζοντας τα 123 ευρώ.

• Για μέσες αποδοχές (1.000€ αποδοχές): Ο μισθωτός που θα καταφέρει να φτάσει τα 40 έτη ασφάλισης θα δει τη σύνταξή του ενισχυμένη κατά 72 ευρώ, ενώ στην 35ετία η αύξηση διαμορφώνεται στα 35 ευρώ.

Στρατηγική και προγραμματισμός

Για τους μισθωτούς, η παραπάνω κλιμάκωση σημαίνει ότι η απόφαση για πρόωρη έξοδο μπορεί να κοστίσει ακριβά σε βάθος χρόνου. Αντίθετα, η εξαγορά πλασματικών ετών ή η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης προς την 40ετία λειτουργεί ως μια μορφή «επένδυσης».

Βεβαια το όφελος δεν είναι οριζόντιο, καθώς συνδέεται άμεσα με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών (τον μέσο όρο των μισθών από το 2002 έως σήμερα). Όσο υψηλότερος είναι ο μισθός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ονομαστική αύξηση που προκύπτει από τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης.

