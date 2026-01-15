search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

15.01.2026 18:34

Κυριάκος Πιερρακάκης: Aπό σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ

15.01.2026 18:34
«Από σήμερα τα ημερήσια όρια του IRIS διπλασιάζονται, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000 ευρώ, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια για τους πολίτες» τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης «περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές για χιλιάδες δικαιούχους – Πότε θα πάνε στα ATM

Πώς «κλειδώνει» η έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα σπίτια – οι προθεσμίες και οι παγίδες

Τέλος τα χάρτινα τιμολόγια: Υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά στις επιχειρήσεις από 2 Φεβρουαρίου

