Κυριάκος Πιερρακάκης: Aπό σήμερα άμεσες πληρωμές IRIS έως 1.000 ευρώ

«Από σήμερα τα ημερήσια όρια του IRIS διπλασιάζονται, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000 ευρώ, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια για τους πολίτες» τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Όπως επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης «περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».
