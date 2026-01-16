«Μισή» συγγνώμη Ανεστίδη για τη χυδαία επίθεση σε Μητσοτάκη: «Ήταν εκ παραδρομής» – Επιμένει να πάει Μαξίμου

«Μισή» συγγνώμη ζήτησε σήμερα (16/1) ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, για το πρωτοφανούς χυδαιότητας υβρεολόγιό του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε αρχικά ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα» ενώ ερωτηθείς αν έχει μετανιώσει είπε ξανά «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό».

Ερωτηθείς εάν ζητά συγγνώμη… καταδέχτηκε να πει ότι «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Σας είπα να ζητήσετε συγγνώμη αν το νιώθετε, όχι απλά να το πείτε» σχολίασε η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού με τον κ. Ανεστίδη να λέει «εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

«Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα… εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες» υποστήριξε για τις ύβρεις του, ενώ για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά όργανα είπε «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ» ισχυρίστηκε ακόμη, επιμένοντας ότι παρά τα όσα είπε «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».

«Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη), το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν» ανέφερε ακόμη.

Το επιχείρημα του κ. Ανεστίδη για την παρουσία του στη συνάντηση είναι ότι δεν ελέγχεται μόνο αυτός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και πολιτικοί: «Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή στο ΟΚΕΠΕΠΕ. Ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δε με δεχτούν θα δούμε τι θα κάνω» απάντησε στο σχετικό ερώτημα.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο, από το οποίο προκύπτει και το ερώτημα εάν θα παραστεί στη συνάντηση είναι ότι στο μπλόκο στα Μάλγαρα ψηφίστηκε να κατέβει ως εκπρόσωπος.

Το κλίμα πάντως στο Μαξίμου προφανώς και δεν είναι θετικό για «επίσκεψη» Ανεστίδη μετά τα όσα έγιναν, ου μην και… βέτο από το πρωθυπουργικό γραφείο για την παρουσία του.

Οι ύβρεις προς τον πρωθυπουργό

Το επεισόδιο με την αήθη επίθεση κατά του πρωθυπουργού από τον κ. Ανεστίδη, έγινε καθώς ετοιμαζόταν να κάνει δηλώσεις: Δείχνοντας τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων είπε, «αυτά τα ματσούκια να τα χώσουμε στον κ@@@ του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π@@@@@».

Δημοσιογράφος προέτρεψε τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο σημείο να μην γράφουν, όμως ο αγροτοσυνδικαλιστής εξέφρασε την αδιαφορία του…

«Και να γραψουν να», είπε δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα. «Τι να μου κάνουν; Ό,τι ήταν να μου κάνουν το έκαναν».

Μιλώντας στο One, ο Κώστας Ανεστίδης ρωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό, με τον ίδιο να μην παίρνει τίποτα πίσω, από τα λεγόμενά του. «Τι να κάνω; Όταν αυτός μου κατέβασε την προσωπικότητά μου, μου κατάσχεσε την ακεραιότητά μου, δε μπορώ να κινηθώ. Τι να κάνω;» είπε χαρακτηριστικά.

«Ζω με δανεικά. Έχουν κατασχέσει ακόμα και το μισθό της γυναίκας μου. Δε μας δίνουν τη δικογραφία, ψάχνουν πώς να την τεκμηριώσουν. Τα κάνουν αυτά γιατί φώναζα πολύ και έλεγα αλήθειες», είπε σε άλλο σημείο.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Πέμπτης επιδόθηκε στον Κώστα Ανεστίδη η εισαγγελική πράξη με την οποία ενημερώθηκε επισήμως για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Η επίδοση συνδέεται με έκθεση της Οικονομικής Αστυνομίας, στην οποία, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, καταγράφονται σοβαρά ζητήματα αναφορικά με τις επιδοτήσεις που έχει λάβει.

