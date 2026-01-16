search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 08:35
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

16.01.2026 06:30

Ραγισμένα μπισκότα σοκολάτας με ελαιόλαδο

16.01.2026 06:30
spasmena_biskota

Πεντανόστιμα μπισκότα σοκολάτας και ελαιόλαδου, πολύ εύκολα στην παρασκευή τους, με ραγισμένη και τραγανή επιφάνεια και ελαφρώς μαλακό εσωτερικό.

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που περιέχουν τους δίνει υπέροχη υφή και ταιριάζει γευστικά με τη σοκολάτα και την κανέλα.

Υλικά για τη Συνταγή

120 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

80 γρ. ζάχαρη άχνη

40 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

40 γραμμάρια σκόνη κακάο

45 γραμμάρια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 αυγό

2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι του γλυκού (κοφτό) αλάτι

Ζάχαρη άχνη για την επικάλυψη

Εκτέλεση

1. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το αυγό με την άχνη ζάχαρη και την κρυσταλλική ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά. Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατέψτε καλά με τα χέρια σας.

2 .Ενώστε τα υλικά σε μια μπάλα, τυλίξτε την σε πλαστική μεμβράνη και βάλτε την στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά.

3. Πλάστε τη ζύμη σε μικρές μπαλίτσες, πασπαλίστε τις ή κυλήστε τις στην άχνη ζάχαρη και τοποθετήστε τες σε ένα ταψί, αφήνοντας χώρο μεταξύ τους.

4. Ψήστε τα μπισκότα στους 180°C μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά τους, για περίπου δώδεκα λεπτά, ανάλογα βέβαια και το μέγεθος. Βγάλτε τα από τον φούρνο, αφήστε τα να κρυώσουν σε μια σχάρα και είναι έτοιμα για να τα απολαύσετε.

Συμβουλές

  • Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε αεροστεγές δοχείο ή σε μεταλλικό κουτί.
  • Αν δεν σας αρέσει η κανέλα, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με βανίλια.

Διαβάστε επίσης:

Μπουκίτσες κοτόπουλου με ρύζι, σε ένα σκεύος

Ολονύχτια βρώμη τιραμισού, που θυμίζει επιδόρπιο

Ομελέτα με γέμιση μπέικον και πράσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vissi-gavalas-new
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έγραψε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος» (Video)

ANATROPI_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ

blue_star_chios_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

melten
BUSINESS

ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ στη METLEN για βωξίτη και νέα μονάδα γαλλίου στη Στερεά Ελλάδα

exafanisi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 13χρονος εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα υβριστικά σχόλια Ανεστίδη για Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους - Δεν παίρνει τίποτα πίσω

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη - Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 08:35
vissi-gavalas-new
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έγραψε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος» (Video)

ANATROPI_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ

blue_star_chios_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

1 / 3