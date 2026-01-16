Ραγισμένα μπισκότα σοκολάτας με ελαιόλαδο

Πεντανόστιμα μπισκότα σοκολάτας και ελαιόλαδου, πολύ εύκολα στην παρασκευή τους, με ραγισμένη και τραγανή επιφάνεια και ελαφρώς μαλακό εσωτερικό.

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που περιέχουν τους δίνει υπέροχη υφή και ταιριάζει γευστικά με τη σοκολάτα και την κανέλα.

Υλικά για τη Συνταγή

120 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

80 γρ. ζάχαρη άχνη

40 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

40 γραμμάρια σκόνη κακάο

45 γραμμάρια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 αυγό

2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι του γλυκού (κοφτό) αλάτι

Ζάχαρη άχνη για την επικάλυψη

Εκτέλεση

1. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το αυγό με την άχνη ζάχαρη και την κρυσταλλική ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά. Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατέψτε καλά με τα χέρια σας.

2 .Ενώστε τα υλικά σε μια μπάλα, τυλίξτε την σε πλαστική μεμβράνη και βάλτε την στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά.

3. Πλάστε τη ζύμη σε μικρές μπαλίτσες, πασπαλίστε τις ή κυλήστε τις στην άχνη ζάχαρη και τοποθετήστε τες σε ένα ταψί, αφήνοντας χώρο μεταξύ τους.

4. Ψήστε τα μπισκότα στους 180°C μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά τους, για περίπου δώδεκα λεπτά, ανάλογα βέβαια και το μέγεθος. Βγάλτε τα από τον φούρνο, αφήστε τα να κρυώσουν σε μια σχάρα και είναι έτοιμα για να τα απολαύσετε.

Συμβουλές

Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε αεροστεγές δοχείο ή σε μεταλλικό κουτί.

Αν δεν σας αρέσει η κανέλα, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με βανίλια.

