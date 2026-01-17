Ηράκλειο: Ελπίδες για τον 33χρονο γιατρό – Μαρτυρία ότι εθεάθη κοντά στο Ρέθυμνο

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από την Κρήτη, που αγνοείται εδώ και 40 ημέρες.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η οικογένειά του έλαβε ελπιδοφόρα νέα, καθώς ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου νοσοκομείου φέρεται να είναι ζωντανός.

Πολίτης φέρεται να επικοινώνησε με τις Αρχές, υποστηρίζοντας πως πριν από περίπου πέντε ημέρες, είδε τον 33χρονο να κινείται σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο.

Τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στα Χανιά, στις 7 Δεκεμβρίου του 2025.

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, ξεκίνησε νέος κύκλος ερευνών για τον εντοπισμό του, με τη συνδρομή της εθελοντικής ομάδας Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού.

Η ομάδα παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα μία ΑΙ φωτογραφία, που δείχνει πως θα είναι σήμερα, μετά από 40 ημέρες ο 33χρονος.

«Μια σοβαρή πληροφορία όμως, που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας “ανέβασε” το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε.

»Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της ομάδας.

