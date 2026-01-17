Ξένοι αγοραστές το 2025 προτίμησαν μικρά σπίτια 100.000-200.000 ευρώ για εξοχική χρήση στην Ελλάδα

Μικρά έως μεσαία ακίνητα, με τιμές που στη μεγάλη τους πλειονότητα κινούνται μεταξύ 100.000 και 200.000 ευρώ, ήταν η «γραμμή» που ακολούθησαν οι ξένοι αγοραστές στην ελληνική αγορά κατοικίας το 2025. Το προφίλ της ζήτησης δείχνει σαφή προσανατολισμό σε σπίτια λειτουργικά για διακοπές και περιοδική διαμονή, με εμβαδά που κινούνται κυρίως στα 60-100 τ.μ., σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα της RE/MAX Ελλάς.

Η εικόνα που αποτυπώνεται στις συναλλαγές του δικτύου της εταιρείας δείχνει ότι η βασική στόχευση δεν είναι –κατά κανόνα– η μόνιμη εγκατάσταση. Πάνω από τους μισούς αγοραστές από το εξωτερικό (52%) προχώρησαν σε αγορά με σκοπό τη χρήση του ακινήτου ως δεύτερη ή εξοχική κατοικία. Η επενδυτική αξιοποίηση (εκμίσθωση ή μεταπώληση) ακολουθεί με 30%, ενώ η αγορά κύριας κατοικίας περιορίζεται στο 10%. Η Golden Visa εμφανίζεται ως κίνητρο μόλις στο 8%, ένδειξη ότι –τουλάχιστον στο συγκεκριμένο δείγμα– δεν αποτελεί πλέον τον βασικό «κινητήρα» της ζήτησης.

Στους τύπους ακινήτων, τα διαμερίσματα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο (38%), με τις μονοκατοικίες να ακολουθούν (27%) και τις μεζονέτες να διαμορφώνονται στο 20%. Τα οικόπεδα αντιστοιχούν στο 9%, ενώ επαγγελματικά ακίνητα και αγροτεμάχια κινούνται χαμηλότερα, στο 3% αντίστοιχα. Πρόκειται για σύνθεση που παραπέμπει σε επιλογές «εύκολης» χρήσης και διαχείρισης, ειδικά όταν ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται μόνιμα στη χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η κατάσταση των κατοικιών που επιλέγονται: το 78% αφορά μεταχειρισμένα ακίνητα, ενώ τα νεόδμητα φτάνουν στο 20% και τα ανακαινισμένα περιορίζονται στο 2%. Η κυριαρχία των μεταχειρισμένων δείχνει ότι, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, το «βάρος» εξακολουθεί να πέφτει στο υπάρχον απόθεμα της αγοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ανάγκες συντήρησης, ενεργειακές αναβαθμίσεις και κόστος ανακαίνισης.

Στο σκέλος του εμβαδού, οι κατοικίες 61-100 τ.μ. απορροφούν το 75% των αγορών, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση σε μεσαίες και πρακτικές λύσεις. Ακίνητα έως 60 τ.μ. και από 101 έως 150 τ.μ. συγκεντρώνουν από 10% το καθένα, ενώ άνω των 151 τ.μ. φτάνουν στο 5%. Το μοτίβο αυτό «κουμπώνει» και με την κατανομή των τιμών: το 47% των συναλλαγών τοποθετείται στη ζώνη 100.001-200.000 ευρώ, ενώ το 27% αφορά 200.001-300.000 ευρώ. Στην κατηγορία 50.001-100.000 ευρώ κινήθηκε το 17%, ενώ ποσοστά 3% καταγράφονται τόσο για ακίνητα έως 50.000 ευρώ όσο και για τις κλίμακες 300.001-500.000 ευρώ και 500.001-1.000.000 ευρώ.

Η ίδια έρευνα φωτίζει και τα «φρένα» στη διαδικασία αγοράς. Σχεδόν ένας στους δύο (48%) επαναξιολογεί την απόφαση όταν δεν βρίσκει γρήγορα το ακίνητο που αναζητά, κάτι που παραπέμπει σε προβλήματα αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα στην περιοχή ενδιαφέροντος επηρεάζει το 15% των υποψήφιων αγοραστών, ενώ η άνοδος των τιμών καταγράφεται ως παράγοντας επιβάρυνσης για το 13%. Ακολουθούν προσωπικοί λόγοι (12%) και γραφειοκρατικές διαδικασίες (8%), με την αλλαγή προτεραιοτήτων (3%) και την έλλειψη χρηματοδότησης (1%) να έχουν μικρότερη επίδραση.

Όσο για τον χρόνο που απαιτείται μέχρι να «κλειδώσει» μια αγοραπωλησία, το 34% δηλώνει ότι καταλήγει σε αγορά σε 4-6 μήνες, ενώ το 24% σε 2-3 μήνες. Περίπου δύο στους δέκα αναφέρουν ότι χρειάζονται είτε λιγότερο από δύο μήνες είτε περισσότερο από επτά, δείχνοντας ότι η ταχύτητα ολοκλήρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εύρεση κατάλληλου ακινήτου, τη διαπραγμάτευση και τη διαδικαστική ωριμότητα του φακέλου.

Συνολικά, τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς αποτυπώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί το 2025 ισχυρή απήχηση ως μεσογειακός προορισμός για εξοχική κατοικία και επιλεκτικές επενδυτικές τοποθετήσεις, με τη ζήτηση να κινείται σε πιο «μετρημένα» μεγέθη και budget, παρά σε ακραίες κατηγορίες πολυτελείας.

