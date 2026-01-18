search
18.01.2026 18:48

Ιωάννινα: Βρέθηκε νεκρός ο 75χρονος αγνοούμενος από το Μιχαλίτσι

18.01.2026 18:48
Νεκρός εντοπίστηκε ο 75χρονος στο Μιχαλίτσι Ιωαννίνων ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, η σορός του άτυχου ηλικιωμένου εντοπίστηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής κατά την διάρκεια της έρευνας που έκαναν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εντοπισμός έγινε από τον εκπαιδευμένο σκύλο της Αστυνομίας, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του 75χρονου και σε σημείο καλυμμένο από βάτα και θάμνους.

Εικάζεται ότι ο ηλικιωμένος φεύγοντας από το καφενείο του χωριού για να επιστρέψει στο σπίτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.

