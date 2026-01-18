search
18.01.2026 19:22

Ουκρανία: Εντυπωσιακό φαινόμενο με «πολλαπλούς ήλιους» στον ουρανό – Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ψευδαίσθηση (video)

Ένα σπάνιο, αλλά εντυπωσιακό φαινόμενο είδαν οι κάτοικοι πάνω στον ουρανό της Οδησσού στην Ουκρανία.

Μία οπτική ψευδαίσθηση έγινε ορατή από όλους: πρόκειται για τον ήλιο, ο οποίος εμφανιζόταν στον ουρανό σε… πολλαπλασιασμό.

Κάτοικοι κατέγραψαν πλάνα όπου στον ουρανό φαίνονταν πολλοί ήλιοι ταυτόχρονα, μία ψευδαίσθηση που εξηγούν οι επιστήμονες ότι προκαλείται όταν το φως του πραγματικού πλανήτη διαθλάται και αντανακλάται από πάγωμένους κρυστάλλους στην ατμόσφαιρα.

Αυτό δημιουργοί πολλαπλούς ψεύτικους «ήλιους» γνωστοί και ως sun dogs ή παρηλίες.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

1 / 3