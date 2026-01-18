Ουκρανία: Εντυπωσιακό φαινόμενο με «πολλαπλούς ήλιους» στον ουρανό – Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ψευδαίσθηση (video)

Ένα σπάνιο, αλλά εντυπωσιακό φαινόμενο είδαν οι κάτοικοι πάνω στον ουρανό της Οδησσού στην Ουκρανία.

Μία οπτική ψευδαίσθηση έγινε ορατή από όλους: πρόκειται για τον ήλιο, ο οποίος εμφανιζόταν στον ουρανό σε… πολλαπλασιασμό.

Κάτοικοι κατέγραψαν πλάνα όπου στον ουρανό φαίνονταν πολλοί ήλιοι ταυτόχρονα, μία ψευδαίσθηση που εξηγούν οι επιστήμονες ότι προκαλείται όταν το φως του πραγματικού πλανήτη διαθλάται και αντανακλάται από πάγωμένους κρυστάλλους στην ατμόσφαιρα.

Αυτό δημιουργοί πολλαπλούς ψεύτικους «ήλιους» γνωστοί και ως sun dogs ή παρηλίες.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Today, a rare optical illusion made it look like multiple suns appeared in the sky over Odesa, Ukraine. pic.twitter.com/eAD2GbkGQC January 17, 2026

Διαβάστε επίσης:

Η Λέβιτ χαρακτήρισε «αριστερό δημοσιογραφίσκο» ρεπόρτερ επειδή της έκανε ερώτηση για τον ICE που την ενόχλησε (video)

Γροιλανδία: Ο Μακρόν λέει «ναι» σε αντίμετρα «μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ αν επιβάλουν δασμούς – Στον αέρα και η εμπορική συμφωνία

Μελόνι: «Είπα στον Τραμπ ότι είναι λάθος οι δασμοί στην Ευρώπη λόγω Γροιλανδίας» (Video)