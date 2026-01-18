search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026
18.01.2026 17:51

Πέραμα: Οργή κατοίκων για τη φωτιά κοντά στα καζάνια καυσίμων – Τα παράπονα για το 112 και η έλλειψη σχεδίου απομάκρυνσης

Εξοργισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Πέραμα που επί χρόνια ζητούν να απομακρυνθούν τα καζάνια από τη περιοχή τους και από τύχη- αλλά και την εξαιρετική δουλειά της πυροσβεστικής- δεν ζήσαμε μία ακόμη τραγωδία.

Για τους κατοίκους της περιοχής το «από τύχη ζούμε» ήρθε στο μυαλό τους καθώς αν δεν είχε περιοριστεί η φωτιά, τότε θα θρηνούσαμε αδιευκρίνιστο αριθμό θυμάτων.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 23:30 το βράδυ του Σαββάτου και ήταν σε απόσταση αναπνοή που -όπως είπε ο δήμαρχος Περάματος- αν πήγαινε στις δεξαμενές καυσίμων η φωτιά «θα κινδύνευε όλο το λεκανοπέδιο».

Ένα άλλο γεγονός που έχει εξοργίσει τους κατοίκους της περιοχής, είναι το γεγονός ότι σε μία τόσο επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να συμβεί μια τραγωδία ασύλληπτων διαστάσεων, το 112 ήχησε σε κάποιους (όπως κατήγγειλαν) στις…. 02:20, δηλαδή σχεδόν τρεις ώρες μετά κι ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων κοιμόταν. Να σημειωθεί πως στο διαδίκτυο, η ειδοποίηση του 112 είχε δημοσιευτεί λίγο πριν τη 01:00, δηλαδή 1,5 ώρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς.

Ορισμένοι κάτοικοι είπαν μάλιστα στα ΜΜΕ που βρέθηκαν στη περιοχή ότι «μόνοι μας είδαμε τη φωτιά και κατεβήκαμε με την αγωνία να μην αρπάξει κανένα καζάνι και ανατιναχτούμε όλοι».

Το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι πως σε μία τέτοια κατάσταση κινδύνου, δηλώνουν ότι δεν έχουν ιδέα για το τι πρέπει να κάνουν καθώς δεν έχουν σχέδιο εκκένωσης και στο σημείο υπάρχει μόνο ένας μικρός δρόμος διαφυγής.

«Χρόνια ζητάμε να φύγουν τα καζάνια μέσα από την πόλη και μας κοροϊδεύουν. Εμείς ζητούμε τώρα να λάβουμε σαφείς οδηγίες. Καλούμε την κυβέρνηση και την Περιφέρεια να πάρουν πρωτοβουλίες» έλεγαν, ενώ εξοργισμένοι την ώρα της φωτιάς ρωτούσαν στελέχη του δήμου Περάματος να τους ενημερώσουν για το τι εντολές έχουν δώσει καθώς δεν ήξεραν αν κινδύνευαν ή όχι.

