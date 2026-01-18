Στις Συμπληγάδες των Βρυξελλών το κυβερνητικό σχέδιο για το ρεύμα

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την αναχαίτιση του ενεργειακού κόστους, καθώς το πολυαναμενόμενο πακέτο στήριξης, εμπνευσμένο από το λεγόμενο «ιταλικό μοντέλο», προσέκρουσε στο τείχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά την αρχική αισιοδοξία της Αθήνας, η καθυστέρηση στην έγκριση του μηχανισμού δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για την ελληνική βιομηχανία και τους καταναλωτές.

Το ελληνικό σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία ενός σταθερού τριετούς μηχανισμού χρηματοδότησης, με προϋπολογισμό ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η πηγή των κεφαλαίων θα ήταν τα έσοδα από τις δημοπρασίες των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (\bm{CO_{2}}), μια στρατηγική επιλογή που στόχευε στην ανακύκλωση των «πράσινων» φόρων προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Στόχος ήταν η θωράκιση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων από τις βίαιες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, προσφέροντας προβλεψιμότητα σε ένα ασταθές περιβάλλον.

Έναν μήνα μετά την επίσημη κατάθεση του φακέλου, οι Βρυξέλλες κρατούν το σχέδιο «παγωμένο». Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν επικαλούνται το νέο, αυστηρότερο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, γνωστό ως CISAF (Competitive Intermediate Support and Administrative Framework). Το πλαίσιο αυτό θέτει πολύ πιο στενούς περιορισμούς στις επιδοτήσεις, φοβούμενο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ζητά πρόσθετες διευκρινίσεις, αμφισβητώντας αν η ελληνική πρόταση ευθυγραμμίζεται με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια.

Η καθυστέρηση αυτή δεν είναι απλώς γραφειοκρατική, αλλά έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι ελληνικές ενεργοβόρες επιχειρήσεις πληρώνουν σήμερα 20% ακριβότερο ρεύμα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους στην Κεντρική Ευρώπη (κυρίως σε Γαλλία και Γερμανία), όπου τα εθνικά σχήματα στήριξης λειτουργούν ήδη με τη «βούλα» της Ε.Ε.

Αυτή η απόκλιση δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, απειλώντας τη βιωσιμότητα εγχώριων παραγωγικών μονάδων. Παράλληλα, το κόστος αυτό μετακυλίεται αναπόφευκτα στην εφοδιαστική αλυσίδα, διατηρώντας τις τιμές του ρεύματος για τους τελικούς καταναλωτές σε επίπεδα που εξαντλούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Διαβάστε επίσης:

Ακρίτα: Να συλλάβουν επιτέλους τον Βαρουφάκη να κοιμόμαστε μ’ ανοιχτά παράθυρα

Αποχαιρέτησε το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος

Η αιχμή Σαουλίδη για το πολιτικό εγχείρημα της Καρυστιανού