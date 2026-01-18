Βενεζουέλα: Η κινηματογραφική μεταφορά της Ματσάδο στη Νορβηγία για να παραλάβει το Nobel με τη βοήθεια των ΗΠΑ (Video)

Βίντεο με την κινηματογραφική μεταφορά της Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει στη Νορβηγία και να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης πριν από περισσότερο από έναν μήνα, έδωσε η Grey Bull, αμερικανική ομάδα διάσωσης που ανέλαβε να φέρει τη δύσκολη επιχείρηση εις πέρας.

Η μεταφορά της Ματσάδο έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου και άρχισε με την επιβίβασή της σε σκάφος στις ακτές της Βενεζουέλας. Το σκάφος αυτό μετέφερε την επικεφαλής της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης και αντιπάλου του Νικολάς Μαδούρο, σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στην Καραϊβική, όπου την περίμενε άλλο σκάφος στο οποίο επέβαιναν ο βετεράνος των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και ιδρυτής της Grey Bull Μπράιαν Στερν και η ομάδα του.

Το βίντεο έχει διάρκεια δύο λεπτών, είναι μονταρισμένο και δόθηκε στη δημοσιότητα από το CNN. Καταγράφει τη στιγμή που ο Στερν και η ομάδα του βλέπουν να τους προσεγγίζει το σκάφος με τη Ματσάδο και την επιβίβασή της. Αφού ακούει τον Στερν να της συστήνεται, η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης ακούγεται να λέει «είμαι βρεγμένη και κρυώνω», ενώ στη συνέχεια εκφράζει τις ευχαριστίες της.

«Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή. Είμαι ασφαλής και απεριόριστα ευγνώμων στη Grey Bull».

Ο Στερν και η ομάδα του έπιασαν στεριά ολοκληρώνοντας μια πολύ απαιτητική επιχείρηση διάρκειας 16 ωρών και η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος με προορισμό τη Νορβηγία.

