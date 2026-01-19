Αχαΐα: Δεύτερο δυστύχημα στην ΕΟ Πατρών-Τρίπολης μέσα σε λίγες ώρες – Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Πατρών-Τρίπολης, στο δρόμο μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρόμι.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το μηχανάκι που οδηγούσε ο 29χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να βρει τραγικό θάνατο.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ερυμάνθου.

Θανάσιμος τραυματισμός 16χρονου τα ξημερώματα της Δευτέρας

Υπενθυμίζεται ότι, μερικές ώρες νωρίτερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, 19/1, ένας 16χρονος είχε χάσει τη ζωή του στην ΕΟ Πατρών-Τρίπολης, στην περιοχή Σταματέικα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας με αποτέλεσμα ο ανήλικος οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

