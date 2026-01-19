Βολιώτης έσπασε τα ρεκόρ: Συνελήφθη για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

Ρεκόρ φαίνεται πως θέλει να σπάσει ένας 49χρονος άνδρας από τον Βόλο, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής, 16/1, καθώς εντοπίστηκε για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στη διασταύρωση των οδών Κροκίου και Αλμυρού στον Βόλο.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον 49χρονο για έλεγχο, όμως εκείνος αρχικά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Λίγη ώρα αργότερα δέχθηκε και η μέτρηση έδειξε 1,10, οταν το όριο είναι 0,50 mg/l στο αίμα ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.

«Οδηγεί συχνά μεθυσμένος»

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο γιος του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και συχνά οδηγεί μεθυσμένος.

Όπως είπε, ο 49χρονος συντηρείται οικονομικά από τους γονείς του, μένει μαζί τους και προσπαθούν να τον αποτρέπουν από το να παίρνει το αυτοκίνητο, χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν. Τόνισε ακόμη ότι λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και έχει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Ο ίδιος ο 49χρονος παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι έκανε λάθος που αρνήθηκε το αλκοτέστ, υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναπιάσει τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ και ισχυρίστηκε πως θα απευθυνθεί σε δομή απεξάρτησης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με έκτιση των δύο μηνών και αναστολή του υπολοίπου επί τριετίας, καθώς και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ, με την έφεση που άσκησε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Ως παρεπόμενη ποινή, επιβλήθηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός του για τέσσερις μήνες.

