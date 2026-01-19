search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 18:31

Ο Ανεστίδης απόντας από την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αλλά … παρόντας: Εμφανίστηκε πίσω από τον Τσιάρα την ώρα των δηλώσεων

19.01.2026 18:31
anestidis-kostas

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης μπορεί να έμεινε εκτός της συνάντησης των αγροτών με τον Πρωθυπουργό λόγω των εμπρηστικών του δηλώσεων, ωστόσο έκανε την παρουσία του αισθητή.

Ο Ανεστίδης βρέθηκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όσο οι συνάδελφοι του διαπραγματεύονταν τα αιτήματα του κλάδου, ενώ η κάμερα τον απαθανάτισε πίσω από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα μετά το πέρας της συνάντησης.

Μιλώντας στο OPEN, ο ίδιος σχολίασε ότι «ο Πρωθυπουργός μας βάζει την ταφόπλακα».

Διαβάστε επίσης

Βαρυχειμωνιά με χιόνια σε χαμηλό υψόμετρο, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πότε υποχωρεί

Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά να τελειώσει μια περίοδος μεγάλης έντασης – Έξω από το Μαξίμου ο Ανεστίδης

Ανησυχία στα Τζουμέρκα: Εκδηλώθηκε τεράστια κατολίσθηση – Οι κάτοικοι λένε ότι ακούγονται περίεργοι θόρυβοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βολιώτης έσπασε τα ρεκόρ: Συνελήφθη για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

radev voulgaria 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ

ekloges-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Κρατάει η ΝΔ, ρευστό το σκηνικό στην αντιπολίτευση – Στο 28,1% η γκρίζα ζώνη

ethniki_trapeza_new
BUSINESS

Εθνική Τράπεζα: Ο Μιχ. Χαραλαμπίδης νέο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπος ΕΕΣΥΠ

kaiti-gkrei-new (2)
LIFESTYLE

Καίτη Γκρέι: Δύο ξεχωριστά μνημόσυνα από τους συγγενείς της, στη σκιά της δικαστικής διαμάχης για την περιουσία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 19:46
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βολιώτης έσπασε τα ρεκόρ: Συνελήφθη για 8η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

radev voulgaria 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ

ekloges-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Κρατάει η ΝΔ, ρευστό το σκηνικό στην αντιπολίτευση – Στο 28,1% η γκρίζα ζώνη

1 / 3