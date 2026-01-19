Ο Ανεστίδης απόντας από την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αλλά … παρόντας: Εμφανίστηκε πίσω από τον Τσιάρα την ώρα των δηλώσεων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης μπορεί να έμεινε εκτός της συνάντησης των αγροτών με τον Πρωθυπουργό λόγω των εμπρηστικών του δηλώσεων, ωστόσο έκανε την παρουσία του αισθητή.
Ο Ανεστίδης βρέθηκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όσο οι συνάδελφοι του διαπραγματεύονταν τα αιτήματα του κλάδου, ενώ η κάμερα τον απαθανάτισε πίσω από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα μετά το πέρας της συνάντησης.
Μιλώντας στο OPEN, ο ίδιος σχολίασε ότι «ο Πρωθυπουργός μας βάζει την ταφόπλακα».
