Εθνική Τράπεζα: Ο Μιχ. Χαραλαμπίδης νέο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπος ΕΕΣΥΠ

Την εκλογή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους και νέου Εκπροσώπου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Χαραλαμπίδης εξελέγη κατά την από 19/1/2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010 καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

