19.01.2026 19:26

Εθνική Τράπεζα: Ο Μιχ. Χαραλαμπίδης νέο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπος ΕΕΣΥΠ

19.01.2026 19:26
ethniki_trapeza_new

Την εκλογή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους και νέου Εκπροσώπου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Χαραλαμπίδης εξελέγη κατά την από 19/1/2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010 καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

